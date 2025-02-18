https://1prime.ru/20250218/peskov-855028013.html

Песков ответил на заявления ЕС о создании собственной армии

Песков ответил на заявления ЕС о создании собственной армии - 18.02.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на заявления ЕС о создании собственной армии

Москва будет отслеживать и делать выводы на основании заявлений в Евросоюзе о создании собственной армии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:21+0300

2025-02-18T12:21+0300

2025-02-18T12:21+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Москва будет отслеживать и делать выводы на основании заявлений в Евросоюзе о создании собственной армии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря главы государства, российской стороне неизвестно, на каких основаниях ЕС намерен создавать армию."До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20250218/evropa-855027487.html

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россия, кремль, дмитрий песков