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Песков ответил на заявления ЕС о создании собственной армии
Песков ответил на заявления ЕС о создании собственной армии - 18.02.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на заявления ЕС о создании собственной армии
Москва будет отслеживать и делать выводы на основании заявлений в Евросоюзе о создании собственной армии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:21+0300
2025-02-18T12:21+0300
2025-02-18T12:21+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Москва будет отслеживать и делать выводы на основании заявлений в Евросоюзе о создании собственной армии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря главы государства, российской стороне неизвестно, на каких основаниях ЕС намерен создавать армию."До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы", - резюмировал он.
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков ответил на заявления ЕС о создании собственной армии
Песков о словах ЕС о создании армии: такие планы нужно внимательно отслеживать
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Москва будет отслеживать и делать выводы на основании заявлений в Евросоюзе о создании собственной армии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, российской стороне неизвестно, на каких основаниях ЕС намерен создавать армию.
"До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы", - резюмировал он.
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