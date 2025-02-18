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Страховщикам позволят заниматься доверительным управлением ПИФами

Страховщикам позволят заниматься доверительным управлением ПИФами - 18.02.2025, ПРАЙМ

Страховщикам позволят заниматься доверительным управлением ПИФами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий страховщикам совмещать свою деятельность с доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T15:45+0300

2025-02-18T15:45+0300

2025-02-18T15:45+0300

бизнес

финансы

госдума

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий страховщикам совмещать свою деятельность с доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и с некоторыми другими видами деятельности, а также снижающий требования к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он разрешает осуществлять доверительное управление ПИФами лишь страховым организациям, имеющим лицензию на добровольное страхование жизни. Страховщики также смогут выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев; осуществлять деятельность в интересах другого лица на основании агентского договора; передавать другой организации, в том числе страховой, отдельные функции внутреннего контроля и управления рисками и капиталом. Страховщики будут вправе осуществлять и сделки с имуществом для обеспечения своей деятельности, а общества взаимного страхования – лишь деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора. Иностранные же страховые организации смогут совмещать свою деятельность только с деятельностью агентов по выдаче, погашению и обмену инвестпаев ПИФов и деятельностью в интересах другого лица на основе агентского договора. Кроме того, законопроект предусматривает, что страховщики должны создать комплексную систему управления рисками и собственными средствами (капиталом) в зависимости от характера и масштаба их деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков; а также усовершенствовать систему внутреннего контроля. Банк России будет устанавливать требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, противодействия мошенничеству в страховании, к выявлению страховщиками конфликта интересов и управлению таким конфликтом. При этом ЦБ будет проводить оценку таких систем, а также устанавливать нормативы ликвидности и достаточности капитала страховщиков (вводимые взамен нормативного соотношения капитала и принятых обязательств) и методики их расчета. Законопроект также снижает требования к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций до 240 миллионов с 300 миллионов рублей, страховщиков жизни – до 380 миллионов с 450 миллионов, перестраховщиков – до 560 миллионов с 600 миллионов рублей. А для организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, этот показатель сохраняется на уровне 120 миллионов рублей. Помимо этого, снимается ограничение на выдачу страховщиками займов за счет собственных средств (капитала).

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бизнес, финансы, госдума