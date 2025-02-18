https://1prime.ru/20250218/pobeda-855020801.html

Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев

Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев - 18.02.2025, ПРАЙМ

Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев

Страны Евросоюза, активно поддерживающие ВСУ финансово и поставками оружия, несут основную ответственность за разрушения на Украине. Он считает, что после... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T09:12+0300

2025-02-18T09:12+0300

2025-02-18T09:16+0300

политика

россия

украина

николай патрушев

сша

москва

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84212/95/842129500_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_0b5a3c4e33bf0bb73c74aea5c4b33132.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, активно поддерживающие ВСУ финансово и поставками оружия, несут основную ответственность за разрушения на Украине. Он считает, что после ожидаемой победы России, ЕС будет вынужден увеличить расходы на восстановление украинской экономики и инфраструктуры. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.В интервью "Аргументам и фактам" Патрушев отметил, что транснациональные корпорации из США и Великобритании, укрепляя "неонацистский киевский режим", стремятся к беспрепятственному доступу к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы, нефть, газ, уголь и плодородные почвы. При этом он добавил, что "население Украины, ее промышленность, города и в целом будущее этой страны англосаксов не интересуют".Патрушев подчеркнул, что основными виновниками разрушений являются страны Евросоюза, безоговорочно финансирующие украинскую армию и предоставляющие ей вооружение. Он уверен, что под давлением США европейские страны будут увеличивать свои расходы на военную поддержку Украины, однако эти усилия будут временными."Ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России", - заключил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".После этого Евросоюзу придется направить еще больше средств на восстановление разрушенной украинской экономики и инфраструктуры, уверен политик.

https://1prime.ru/20250217/patrushev-855006102.html

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, николай патрушев, сша, москва, всу, ес