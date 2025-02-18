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Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев
Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев - 18.02.2025, ПРАЙМ
Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев
Страны Евросоюза, активно поддерживающие ВСУ финансово и поставками оружия, несут основную ответственность за разрушения на Украине. Он считает, что после... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T09:12+0300
2025-02-18T09:16+0300
политика
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, активно поддерживающие ВСУ финансово и поставками оружия, несут основную ответственность за разрушения на Украине. Он считает, что после ожидаемой победы России, ЕС будет вынужден увеличить расходы на восстановление украинской экономики и инфраструктуры. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.В интервью "Аргументам и фактам" Патрушев отметил, что транснациональные корпорации из США и Великобритании, укрепляя "неонацистский киевский режим", стремятся к беспрепятственному доступу к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы, нефть, газ, уголь и плодородные почвы. При этом он добавил, что "население Украины, ее промышленность, города и в целом будущее этой страны англосаксов не интересуют".Патрушев подчеркнул, что основными виновниками разрушений являются страны Евросоюза, безоговорочно финансирующие украинскую армию и предоставляющие ей вооружение. Он уверен, что под давлением США европейские страны будут увеличивать свои расходы на военную поддержку Украины, однако эти усилия будут временными."Ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России", - заключил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".После этого Евросоюзу придется направить еще больше средств на восстановление разрушенной украинской экономики и инфраструктуры, уверен политик.
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россия, украина, николай патрушев, сша, москва, всу, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Николай Патрушев, США, МОСКВА, ВСУ, ЕС
09:12 18.02.2025 (обновлено: 09:16 18.02.2025)
 
Конфликт на Украине завершится безоговорочной победой РФ, заявил Патрушев

Патрушев: ЕС после победы России будет тратить деньги на восстановление Украины

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, активно поддерживающие ВСУ финансово и поставками оружия, несут основную ответственность за разрушения на Украине. Он считает, что после ожидаемой победы России, ЕС будет вынужден увеличить расходы на восстановление украинской экономики и инфраструктуры. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В интервью "Аргументам и фактам" Патрушев отметил, что транснациональные корпорации из США и Великобритании, укрепляя "неонацистский киевский режим", стремятся к беспрепятственному доступу к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы, нефть, газ, уголь и плодородные почвы. При этом он добавил, что "население Украины, ее промышленность, города и в целом будущее этой страны англосаксов не интересуют".
Патрушев подчеркнул, что основными виновниками разрушений являются страны Евросоюза, безоговорочно финансирующие украинскую армию и предоставляющие ей вооружение. Он уверен, что под давлением США европейские страны будут увеличивать свои расходы на военную поддержку Украины, однако эти усилия будут временными.
"Ведь нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России", - заключил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
После этого Евросоюзу придется направить еще больше средств на восстановление разрушенной украинской экономики и инфраструктуры, уверен политик.
%Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы
Вчера, 17:10
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАНиколай ПатрушевСШАМОСКВАВСУЕС
 
 
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