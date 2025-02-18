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В Турции заявили о победе России над Западом и НАТО
В Турции заявили о победе России над Западом и НАТО - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о победе России над Западом и НАТО
Россия одерживает победу над Западом и НАТО в конфликте на Украине, американское "товарищество" с украинским комиком Владимиром Зеленским закончилось, заявил... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:59+0300
2025-02-18T12:59+0300
2025-02-18T12:59+0300
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АНКАРА, 18 фев – ПРАЙМ. Россия одерживает победу над Западом и НАТО в конфликте на Украине, американское "товарищество" с украинским комиком Владимиром Зеленским закончилось, заявил руководитель турецкой партии Vatan Озгюр Бурсалы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят встречу с представителями США. Встреча посвящена прежде всего восстановлению комплекса российско-американских отношений. Несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически закончен, написал в понедельник американский журнал National Interest. По мнению автора, в большинстве стран согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником. "Ролевое товарищество попутчиков с украинским комиком (Зеленским - ред.) закончилось. Россия одерживает победу за победой над США и НАТО… Те, кто изолируют Турцию, кто делают миллионные военные инвестиции в Киев, кто раздает дармовое оружие Украине, не давая его России, кто подрывает дружбу с Россией, кто подчиняется экономическим санкциям, друзья США-Украины – вас тоже касается", - написал политик в соцсети Х.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
В Турции заявили о победе России над Западом и НАТО
Бурсалы: Россия одерживает победу над Западом и НАТО
АНКАРА, 18 фев – ПРАЙМ. Россия одерживает победу над Западом и НАТО в конфликте на Украине, американское "товарищество" с украинским комиком Владимиром Зеленским закончилось, заявил руководитель турецкой партии Vatan Озгюр Бурсалы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят встречу с представителями США. Встреча посвящена прежде всего восстановлению комплекса российско-американских отношений. Несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически закончен, написал в понедельник американский журнал National Interest. По мнению автора, в большинстве стран согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником.
"Ролевое товарищество попутчиков с украинским комиком (Зеленским - ред.) закончилось. Россия одерживает победу за победой над США и НАТО… Те, кто изолируют Турцию, кто делают миллионные военные инвестиции в Киев, кто раздает дармовое оружие Украине, не давая его России, кто подрывает дружбу с Россией, кто подчиняется экономическим санкциям, друзья США-Украины – вас тоже касается", - написал политик в соцсети Х.
НАТО будет учиться у Украины "воевать с Россией" в центре обучения в Польше