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Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая весна

Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая весна - 18.02.2025, ПРАЙМ

Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше обычного, утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T23:06+0300

2025-02-18T23:06+0300

2025-02-18T23:22+0300

весна

прогноз

"фобос"

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше обычного, утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Метеорологическая весна (в Московском регионе - прим. ред.), то есть, устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет не как положено – 21 марта, а на 2-3 недели раньше срока", - сообщил Тишковец.

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весна, прогноз, "фобос"