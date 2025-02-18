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Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая весна
Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая весна - 18.02.2025, ПРАЙМ
Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая весна
Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше обычного, утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T23:06+0300
2025-02-18T23:06+0300
2025-02-18T23:22+0300
весна
прогноз
"фобос"
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше обычного, утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Метеорологическая весна (в Московском регионе - прим. ред.), то есть, устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет не как положено – 21 марта, а на 2-3 недели раньше срока", - сообщил Тишковец.
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весна, прогноз, "фобос"
Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая весна
"Фобос": метеорологическая весна придет в Москву на 2-3 недели раньше обычного
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше обычного, утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологическая весна (в Московском регионе - прим. ред.), то есть, устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет не как положено – 21 марта, а на 2-3 недели раньше срока", - сообщил Тишковец.
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