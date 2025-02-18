https://1prime.ru/20250218/politolog-855017690.html

Политолог оценил запрет на использование детьми соцсетей

Политолог оценил запрет на использование детьми соцсетей - 18.02.2025, ПРАЙМ

Политолог оценил запрет на использование детьми соцсетей

Введенный в Австралии запрет на использование детьми до 16 лет соцсетей оправдан, так как подростки, слишком погружаясь в интернет, теряют способность общаться... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T05:29+0300

2025-02-18T05:29+0300

2025-02-18T05:29+0300

общество

технологии

бизнес

австралия

владивосток

дальний восток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - ПРАЙМ. Введенный в Австралии запрет на использование детьми до 16 лет соцсетей оправдан, так как подростки, слишком погружаясь в интернет, теряют способность общаться друг с другом, заявил в интервью РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей. "Это большая удача. Я растил детей и считаю, что подростки младше 18 лет не должны пользоваться смартфонами. Они теряют способность общаться. Вы наблюдаете за ними в Австралии, вы наблюдаете за ними здесь - они будут сидеть группой в автобусе, но не общаться. Они все сидят, опустив глаза. Меня это шокирует. Потому что я вырос в другом мире, там я садился в поезд и болтал со своими друзьями", - сказал Лоу. По его словам, при общении в соцсетях очень легко оскорбить кого-то. "Если вы попробуете сделать это лично, вас, вероятно, ударят и это будет иметь последствия. В интернете нет никаких последствий. Кроме того, педофилы в интернете ищут уязвимых детей, притворяясь их сверстниками. Это пугает. Так что, я думаю, нам нужно трезво взглянуть на то, что мы делаем с имеющимися у нас технологиями, и немного отступить", - добавил собеседник агентства. Лоу, занимавшийся на родине подготовкой и проведением предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался в России. Он стал первым на Дальнем Востоке иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык.

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владивосток

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общество , технологии, бизнес, австралия, владивосток, дальний восток, владимир путин