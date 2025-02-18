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Польша приобрела у России рекордный объем удобрений - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Польша приобрела у России рекордный объем удобрений
Польша приобрела у России рекордный объем удобрений - 18.02.2025, ПРАЙМ
Польша приобрела у России рекордный объем удобрений
Польша по итогам 2024 года приобрела у России рекордный объем удобрений - 1,3 миллиона тонн, в результате на страну пришлось более четверти от всех российских... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T05:17+0300
2025-02-18T05:17+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Польша по итогам 2024 года приобрела у России рекордный объем удобрений - 1,3 миллиона тонн, в результате на страну пришлось более четверти от всех российских поставок в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Объем польского импорта вырос за год в 2,1 раза, в результате чего доля польского рынка в российских поставках в ЕС впервые превысила четверть. Еще год назад она занимала лишь 15%. Экспорт России в Польшу увеличился в денежном выражении в 1,9 раза - до рекордных за все время 422,3 миллиона евро. До этого максимальная стоимость поставок была в 2021 году - на уровне 290 миллионов евро. В результате удобрения из России заняли 54,7% от всего польского импорта этой продукции, что на 16,8 процентного пункта больше значения годом ранее. Доля России в польском импорте в 2012-2021 годах составляла в среднем 53%, однако в 2022 году с началом жестких санкций обвалилась до 22,1%. Таким образом, санкционный спад по итогам 2024 года был полностью ликвидирован. Польша, по последним доступным данным, значительно сократила производство удобрений: выпуск сложных удобрений в 2023 году снизился более чем на четверть, а азотных - в 2,3 раза.
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мировая экономика, россия, польша, польша, москва, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Польша, МОСКВА, ЕС, Евростат
05:17 18.02.2025
 
Польша приобрела у России рекордный объем удобрений

Евростат: Польша приобрела у России рекордный объем удобрений

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Польша по итогам 2024 года приобрела у России рекордный объем удобрений - 1,3 миллиона тонн, в результате на страну пришлось более четверти от всех российских поставок в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Объем польского импорта вырос за год в 2,1 раза, в результате чего доля польского рынка в российских поставках в ЕС впервые превысила четверть. Еще год назад она занимала лишь 15%.
Экспорт России в Польшу увеличился в денежном выражении в 1,9 раза - до рекордных за все время 422,3 миллиона евро. До этого максимальная стоимость поставок была в 2021 году - на уровне 290 миллионов евро.
В результате удобрения из России заняли 54,7% от всего польского импорта этой продукции, что на 16,8 процентного пункта больше значения годом ранее.
Доля России в польском импорте в 2012-2021 годах составляла в среднем 53%, однако в 2022 году с началом жестких санкций обвалилась до 22,1%. Таким образом, санкционный спад по итогам 2024 года был полностью ликвидирован.
Польша, по последним доступным данным, значительно сократила производство удобрений: выпуск сложных удобрений в 2023 году снизился более чем на четверть, а азотных - в 2,3 раза.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯПОЛЬШАПольшаМОСКВАЕСЕвростат
 
 
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