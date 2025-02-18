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Постпред Китая при ВТО оценил последствия пошлин США для мировой экономики - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Постпред Китая при ВТО оценил последствия пошлин США для мировой экономики
Постпред Китая при ВТО оценил последствия пошлин США для мировой экономики - 18.02.2025, ПРАЙМ
Постпред Китая при ВТО оценил последствия пошлин США для мировой экономики
Пошлины на импорт, вводимые новой администрацией США, оказывают неблагоприятное влияние на экономическую ситуацию в мире и могут спровоцировать глобальную... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T22:33+0300
2025-02-18T22:35+0300
экономика
китай
пошлины
сша
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ЖЕНЕВА, 18 фев – ПРАЙМ. Пошлины на импорт, вводимые новой администрацией США, оказывают неблагоприятное влияние на экономическую ситуацию в мире и могут спровоцировать глобальную рецессию, заявил во вторник постоянный представитель КНР при Всемирной торговой организации (ВТО) Ли Чэнган. "Эти "пошлинные потрясения" усиливают экономическую неопределенность, нарушают мировую торговлю, создают риск внутренней инфляции, искажения рынка или даже глобальной рецессии", - сказал постпред на закрытом заседании организации. Его заявление приводит агентство Рейтер. Он также добавил, что односторонний подход США может радикально изменить основанную на определенных правилах многостороннюю торговую систему. Как указывает агентство, во вторник в ВТО начались дискуссии, в ходе которых торговые трения между странами впервые будут официально стоять на повестке генерального совета, одного из главных органов международной организации. Представители различных стран заявили перед началом встречи, что не ожидают от нее немедленных результатов, однако реакции государств могут указать на вероятность эскалации торгового противостояния в ответ на меры США, говорится в материале. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако позднее Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Помимо этого, президент США заявлял, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Подобные угрозы звучали и в адрес Великобритании.
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китай, пошлины, сша
Экономика, КИТАЙ, пошлины, США
22:33 18.02.2025 (обновлено: 22:35 18.02.2025)
 
Постпред Китая при ВТО оценил последствия пошлин США для мировой экономики

Постпред Китая при ВТО: пошлины США могут привести к глобальной рецессии

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ЖЕНЕВА, 18 фев – ПРАЙМ. Пошлины на импорт, вводимые новой администрацией США, оказывают неблагоприятное влияние на экономическую ситуацию в мире и могут спровоцировать глобальную рецессию, заявил во вторник постоянный представитель КНР при Всемирной торговой организации (ВТО) Ли Чэнган.
"Эти "пошлинные потрясения" усиливают экономическую неопределенность, нарушают мировую торговлю, создают риск внутренней инфляции, искажения рынка или даже глобальной рецессии", - сказал постпред на закрытом заседании организации. Его заявление приводит агентство Рейтер.
Он также добавил, что односторонний подход США может радикально изменить основанную на определенных правилах многостороннюю торговую систему.
Как указывает агентство, во вторник в ВТО начались дискуссии, в ходе которых торговые трения между странами впервые будут официально стоять на повестке генерального совета, одного из главных органов международной организации.
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Представители различных стран заявили перед началом встречи, что не ожидают от нее немедленных результатов, однако реакции государств могут указать на вероятность эскалации торгового противостояния в ответ на меры США, говорится в материале.
Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако позднее Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
Помимо этого, президент США заявлял, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Подобные угрозы звучали и в адрес Великобритании.
 
ЭкономикаКИТАЙпошлиныСША
 
 
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