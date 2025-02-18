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Названы самые популярные праздники у россиян - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные праздники у россиян
Названы самые популярные праздники у россиян - 18.02.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные праздники у россиян
Чаще всего россияне меняют смартфон на новый после Нового года, 8 марта и 1 сентября, причем на январские пришлось почти треть обновлений в 2024 году,... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T05:47+0300
2025-02-18T05:47+0300
технологии
бизнес
общество
москва
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Чаще всего россияне меняют смартфон на новый после Нового года, 8 марта и 1 сентября, причем на январские пришлось почти треть обновлений в 2024 году, подсчитали для РИА Новости специалисты T2. "Новый год – безусловный лидер среди праздников: именно в этот период абоненты чаще всего получают и активируют новые смартфоны. В 2024 году 31% всех смен гаджетов в праздничные дни пришлись на январские праздники. Второе место заняло 8 марта – 24% пользователей обновили устройства в этот день. В тройку лидеров также вошло 1 сентября – 21%, что может быть связано с подготовкой к новому учебному и рабочему сезону", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании. Отмечается, что наименее популярными праздниками по количеству подаренных смартфонов оказались 23 и 14 февраля, составив всего 12% для каждого. По подсчетам аналитиков, Android предпочитает большая часть пользователей. В праздничные периоды его выбирали в 6 раз чаще, чем iOS. Смартфоны на базе Android составили 85% всех обновлений, в то время как устройства на базе iOS – 15%. Интерес к новым гаджетам проявляют как мужчины, так и женщины. При этом в новогодние праздники количество обновленных смартфонов среди женщин оказалось на 5,5% больше, чем среди мужчин. Однако на февральские праздники распределение поменялось: 14 и 23 февраля именно мужчины активировали смартфоны чаще – на 7,8% и 8,1% соответственно. Тогда как 8 марта разница оказалась несущественной – всего 0,8% в пользу женщин, а 1 сентября наблюдалось небольшое преимущество в пользу мужчин – в 1,5%.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , москва
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА
05:47 18.02.2025
 
Названы самые популярные праздники у россиян

T2: россияне чаще всего меняют смартфон на новый после Нового года, 8 марта и 1 сентября

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Чаще всего россияне меняют смартфон на новый после Нового года, 8 марта и 1 сентября, причем на январские пришлось почти треть обновлений в 2024 году, подсчитали для РИА Новости специалисты T2.
"Новый год – безусловный лидер среди праздников: именно в этот период абоненты чаще всего получают и активируют новые смартфоны. В 2024 году 31% всех смен гаджетов в праздничные дни пришлись на январские праздники. Второе место заняло 8 марта – 24% пользователей обновили устройства в этот день. В тройку лидеров также вошло 1 сентября – 21%, что может быть связано с подготовкой к новому учебному и рабочему сезону", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании.
Отмечается, что наименее популярными праздниками по количеству подаренных смартфонов оказались 23 и 14 февраля, составив всего 12% для каждого.
По подсчетам аналитиков, Android предпочитает большая часть пользователей. В праздничные периоды его выбирали в 6 раз чаще, чем iOS. Смартфоны на базе Android составили 85% всех обновлений, в то время как устройства на базе iOS – 15%.
Интерес к новым гаджетам проявляют как мужчины, так и женщины. При этом в новогодние праздники количество обновленных смартфонов среди женщин оказалось на 5,5% больше, чем среди мужчин. Однако на февральские праздники распределение поменялось: 14 и 23 февраля именно мужчины активировали смартфоны чаще – на 7,8% и 8,1% соответственно. Тогда как 8 марта разница оказалась несущественной – всего 0,8% в пользу женщин, а 1 сентября наблюдалось небольшое преимущество в пользу мужчин – в 1,5%.
 
ТехнологииБизнесОбществоМОСКВА
 
 
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