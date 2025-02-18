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Названы лучшие отели России для деловых мероприятий

Названы лучшие отели России для деловых мероприятий - 18.02.2025, ПРАЙМ

Названы лучшие отели России для деловых мероприятий

Результаты первого в нашей стране независимого Всероссийского рейтинга "Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service" были представлены на торжественной... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:06+0300

2025-02-18T13:06+0300

2025-02-18T13:06+0300

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Результаты первого в нашей стране независимого Всероссийского рейтинга "Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service" были представлены на торжественной церемонии в отеле Four Seasons Hotel Moscow.100 отелей со всей страны – от Калининграда до Владивостока, от Тюмени до Сочи – получили заветные статуэтки из рук экспертов рейтинга – представителей бизнес-заказчиков мероприятий, которые лично оценивали сервис отелей в ходе исследовательских мероприятий.Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service – это единственный рейтинг в стране, проводимый путем маркетингового исследования и реальных оценок сервиса отелей прямыми заказчиками деловых мероприятий – бизнес-компаниями.Открыла церемонию основатель и идеолог рейтинга Александра Колесникова, отметив, что рейтинг Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service не делит отели на плохие или хорошие, он подсвечивает уровень сервиса отелей и показывает к чему надо стремиться всем: "У нас есть русское гостеприимство, но мы только учимся ставить интересы клиента во главу угла. Пока что в сервисе очень много людей, которые в силу менталитета не разделяют эту ценность — послужить другому человеку, искренне, от души сделать что-то, чтобы понравиться клиенту, а не потому, что это их работа. Мы за то, чтобы у людей горели глаза, чтобы им было не все равно, какие у них мероприятия".Методология исследования отелей, разработана ведущими рейтинговыми агентствами – МАСМИ Россия и Центром экономики рынков. Экспертиза проходила по 90 критериям, отобранных в ходе исследования. Часть критериев касались письменного запроса в отели, часть – тайного покупателя. . Из 530 отелей только 100 вошли в рейтинг. На какие именно критерии опирались эксперты и какова формула расчета? На эти и другие вопросы претенденты получили ответы в ходе презентации, где была представлена формула расчета интегрального показателя рейтинга: Ri = (Yi - Ni) x 100. Подробнее ознакомиться с методологиейпроекта можно на сайте рейтинга."Невозможно соответствовать всем 90 критериям организаторов мероприятий. Вес каждого критерия отличается, поэтому при равных баллах со знаком "+", общий интегральный показатель отличается. – комментирует Александра Колесникова. - Сам факт попадания в рейтинг свидетельствует о клиентооринтированности отеля при "случайной проверке": без подготовки, без подачи заявки".И если уникальность рейтинга ТОП-100 определяют независимая оценка отелей и научная методология, положенная в основу исследования, то уникальность церемонии придавали её гости и место проведения – отель Four Seasons Hotel Moscow. Церемония объединила представители отелей со всей России - Омска, Иркутска, Екатеринбурга, Каспийска, Владивостока и др. городов, заказчиков деловых мероприятий из крупных бизнес-компаний страны, сотрудников ведущих MICE и ивент-агентств. За фуршетом они могли напрямую обсудить интересующие вопросы индустрии и сотрудничества. Сама атмосфера вечера была проникнута японскими традициями гостеприимства, что не случайно: ведь именно японский сервис, внимание к деталям, считаются эталонными во всем мире.Все отели, вошедшие в ТОП-100, получили подарки от спонсоров рейтинга. В партнерской номинации "Лучший генеральный директор" от редакции журнала "Генеральный директор" победителем стал отель "Астория", заслуженный приз получил генеральный директор группы компаний "Астория" Хельд Герольд Юзеф.Итоги Всероссийского рейтинга "Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service" уже опубликованы. Ознакомиться с подробным списком можно на сайте проекта.Инициатором исследования выступило агентство "Креатив маркет". В 2024 году агентство заняло первое место в номинации Event/MICE Index по качеству сервиса по версии Исследовательского центра AdIndex.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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