https://1prime.ru/20250218/prilozhenie-855024515.html

Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store

Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store - 18.02.2025, ПРАЙМ

Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store

Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:57+0300

2025-02-18T10:57+0300

2025-02-18T10:57+0300

банки

финансы

мкб

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "Новое приложение МКБ на iPhone - SaveLoyal уже можно скачать в App Store", - сказано в сообщении. В 2022 году Евросоюз в рамках очередного пакета санкций отключил МКБ и еще несколько российских банков от системы SWIFT. После этого мобильное приложение "МКБ онлайн" пропало из магазина приложений App Store.

https://1prime.ru/20250214/prilozhenie-854938658.html

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