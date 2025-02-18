https://1prime.ru/20250218/prilozhenie-855024515.html
Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store
Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store - 18.02.2025, ПРАЙМ
Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store
Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:57+0300
2025-02-18T10:57+0300
2025-02-18T10:57+0300
банки
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "Новое приложение МКБ на iPhone - SaveLoyal уже можно скачать в App Store", - сказано в сообщении. В 2022 году Евросоюз в рамках очередного пакета санкций отключил МКБ и еще несколько российских банков от системы SWIFT. После этого мобильное приложение "МКБ онлайн" пропало из магазина приложений App Store.
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банки, финансы, мкб
Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store
Приложение МКБ появилось в App Store под названием SaveLoyal
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
"Новое приложение МКБ на iPhone - SaveLoyal уже можно скачать в App Store", - сказано в сообщении.
В 2022 году Евросоюз в рамках очередного пакета санкций отключил МКБ и еще несколько российских банков от системы SWIFT. После этого мобильное приложение "МКБ онлайн" пропало из магазина приложений App Store.
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