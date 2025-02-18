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Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store
Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store - 18.02.2025, ПРАЙМ
Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store
Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:57+0300
2025-02-18T10:57+0300
банки
финансы
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. "Новое приложение МКБ на iPhone - SaveLoyal уже можно скачать в App Store", - сказано в сообщении. В 2022 году Евросоюз в рамках очередного пакета санкций отключил МКБ и еще несколько российских банков от системы SWIFT. После этого мобильное приложение "МКБ онлайн" пропало из магазина приложений App Store.
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банки, финансы, мкб
Банки, Финансы, МКБ
10:57 18.02.2025
 
Приложение Московского кредитного банка появилось в App Store

Приложение МКБ появилось в App Store под названием SaveLoyal

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Мужчина выходит из отделения "Московского кредитного банка". 16 августа 2017
#Мужчина выходит из отделения Московского кредитного банка. 16 августа 2017 - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Новое приложение Московского кредитного банка (МКБ) появилось в магазин приложений App Store под названием SaveLoyal, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
"Новое приложение МКБ на iPhone - SaveLoyal уже можно скачать в App Store", - сказано в сообщении.
В 2022 году Евросоюз в рамках очередного пакета санкций отключил МКБ и еще несколько российских банков от системы SWIFT. После этого мобильное приложение "МКБ онлайн" пропало из магазина приложений App Store.
Газпромбанк - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Новое приложение Газпромбанка исчезло из App Store и Google Play
14 февраля, 15:04
 
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