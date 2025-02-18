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Промышленное производство в Москве выросло на 17,8 процента - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Промышленное производство в Москве выросло на 17,8 процента
Промышленное производство в Москве выросло на 17,8 процента - 18.02.2025, ПРАЙМ
Промышленное производство в Москве выросло на 17,8 процента
Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в Москве в 2024 году вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом, написал мэр столицы Сергей Собянин в... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:20+0300
2025-02-18T08:20+0300
промышленность
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в Москве в 2024 году вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Быстрорастущий промышленный сектор Москвы - важнейший фактор обеспечения технологического лидерства страны. И в минувшем году московские производители продолжили наращивать выпуск продукции. В 2024 году индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом. А за последние пять лет он увеличился в 2,3 раза", - написал Собянин. Он отметил, что в числе лидеров роста – производители компьютеров, оптики и электроники, которые увеличили в 2024 году выпуск продукции более чем в 2,1 раза по сравнению с результатами 2023-го. При этом, за пять лет отрасль показала рост более чем в 5,4 раза. Также хорошую динамику показывают электротехнические предприятия Москвы, в 2024 году они увеличили производство почти на 9%, за пять лет отмечен рост в 5,7 раза. "Не отстает и машиностроительный сектор, который объединяет более 260 московских предприятий и обеспечивает работой более 17 тысячи специалистов. За последние пять лет компании нарастили выпуск продукции в 7,5 раза. Среди главных прошлогодних достижений отрасли — московские компании выпустили более 13 тысяч лифтов, что составляет более половины от всех подъемников, произведенных в России в 2024-м… В 2024 году значительно увеличился и выпуск одежды – рост составил 22,5%, а по отношению к 2019-му производство выросло более чем в 58 раз", - добавил мэр.
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промышленность, россия, москва
Промышленность, РОССИЯ, МОСКВА
08:20 18.02.2025
 
Промышленное производство в Москве выросло на 17,8 процента

Собянин: промышленное производство в Москве в 2024 году выросло на 17,8%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в Москве в 2024 году вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"Быстрорастущий промышленный сектор Москвы - важнейший фактор обеспечения технологического лидерства страны.
И в минувшем году московские производители продолжили наращивать выпуск продукции. В 2024 году индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей вырос на 17,8% по сравнению с 2023 годом. А за последние пять лет он увеличился в 2,3 раза", - написал Собянин.
Он отметил, что в числе лидеров роста – производители компьютеров, оптики и электроники, которые увеличили в 2024 году выпуск продукции более чем в 2,1 раза по сравнению с результатами 2023-го. При этом, за пять лет отрасль показала рост более чем в 5,4 раза. Также хорошую динамику показывают электротехнические предприятия Москвы, в 2024 году они увеличили производство почти на 9%, за пять лет отмечен рост в 5,7 раза.
"Не отстает и машиностроительный сектор, который объединяет более 260 московских предприятий и обеспечивает работой более 17 тысячи специалистов. За последние пять лет компании нарастили выпуск продукции в 7,5 раза. Среди главных прошлогодних достижений отрасли — московские компании выпустили более 13 тысяч лифтов, что составляет более половины от всех подъемников, произведенных в России в 2024-м… В 2024 году значительно увеличился и выпуск одежды – рост составил 22,5%, а по отношению к 2019-му производство выросло более чем в 58 раз", - добавил мэр.
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