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Предложение Трампа Киеву по ресурсам привело в ярость союзников в ЕС
Предложение Трампа Киеву по ресурсам привело в ярость союзников в ЕС - 18.02.2025, ПРАЙМ
Предложение Трампа Киеву по ресурсам привело в ярость союзников в ЕС
Предложение президента США Дональда Трампа к Киеву по ресурсам вызвало ярость у европейских союзников, которые сравнили такой подход с "тактикой мафиозного... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:26+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Предложение президента США Дональда Трампа к Киеву по ресурсам вызвало ярость у европейских союзников, которые сравнили такой подход с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", пишет газета Financial Times. "Подход Трампа вызвал ярость у его европейских союзников, а на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлые выходные официальные лица сравнили его с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", - пишет издание. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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Предложение Трампа Киеву по ресурсам привело в ярость союзников в ЕС
FT: предложение Трампа Киеву по ресурсам привело в ярость союзников в ЕС
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ.
Предложение президента США Дональда Трампа к Киеву по ресурсам вызвало ярость у европейских союзников, которые сравнили такой подход с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", пишет
газета Financial Times.
"Подход Трампа вызвал ярость у его европейских союзников, а на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлые выходные официальные лица сравнили его с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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