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"Зеленский совершил ужасную ошибку". В мире высказались про сделку с США

"Зеленский совершил ужасную ошибку". В мире высказались про сделку с США - 18.02.2025, ПРАЙМ

"Зеленский совершил ужасную ошибку". В мире высказались про сделку с США

По мнению чиновников в Европе и на Украине, президент Владимир Зеленский допустил стратегическую ошибку, предложив США права на добычу ископаемых на территории... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:36+0300

2025-02-18T10:36+0300

2025-02-18T10:36+0300

политика

сша

украина

financial times

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владимир зеленский

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. По мнению чиновников в Европе и на Украине, президент Владимир Зеленский допустил стратегическую ошибку, предложив США права на добычу ископаемых на территории страны без четких условий. Об этом пишет газета Financial Times."Это было написано как приманка для Трампа, это очевидно... Но отсутствие деталей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену...", цитирует издание неназванного европейского чиновника, участвовавшего в переговорах с Киевом. Чиновник добавил, что члены команды Зеленского сожалеют о таком подходе, считая, что они упустили контроль над ситуацией.Как отмечает Financial Times, высокопоставленный украинский чиновник считает, что Зеленскому следовало четко обозначить связь между предоставлением доступа к ресурсам и будущими гарантиями американской помощи в сфере безопасности. Теперь же, как говорится в статье, команда Зеленского пытается разработать привлекательное встречное предложение.18 октября 2024 года Зеленский представил в украинском парламенте "план победы" Украины, включающий пять пунктов (и три секретных дополнения), в частности, приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары по территории России и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов, подталкивающим НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева должно стать осознание бесперспективности текущей политики.3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники предложили Зеленскому в Мюнхене подписать документ, передающий США права на 50% неразработанных минеральных ресурсов Украины. 15 февраля Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения, посчитав его не соответствующим интересам суверенной Украины. Представитель Совета по национальной безопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным.

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сша, украина, financial times, мария захарова, нато, washington post, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мировая экономика