https://1prime.ru/20250218/ris-855022540.html
Цены на рис в Японии взлетели почти на 90 процентов в годовом выражении
Цены на рис в Японии взлетели почти на 90 процентов в годовом выражении - 18.02.2025, ПРАЙМ
Цены на рис в Японии взлетели почти на 90 процентов в годовом выражении
Цены на рис в Японии по состоянию на первую полную неделю февраля выросли почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее, сообщает телеканал NHK со... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:11+0300
2025-02-18T10:11+0300
2025-02-18T10:11+0300
экономика
япония
рис
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55e8075b0908083affec5844abfa572e.jpg
ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Цены на рис в Японии по состоянию на первую полную неделю февраля выросли почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Японии. Так, по данным, опубликованным во вторник, средняя цена риса за неделю с 3 по 9 февраля составила 3829 иен (25,18 доллара) за пять килограммов. В феврале 2024 года цена держалась на уровне около 2000 иен (13,15 доллара) за пять килограммов. Таким образом, рост цен в годовом выражении составил почти 90%. Телеканал отмечает, что повышение цены на рис стало более заметным с июня 2024 года: в августе она превысила 2500 иен (16,44 доллара) за пять килограммов, в сентябре — 3000 иен (19,73 доллара), а в январе — 3500 иен (23,02 доллара), и рост продолжается. На прошлой неделе министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии приняло решение выпустить на рынок 210 тысяч тонн риса из государственных резервов в ситуации продолжающегося роста цен. Продажа будет происходить в несколько этапов. Первоначально планируется выпустить на рынок 150 тысяч тонн, а объемы последующих партий будут определяться на основе оценки ситуации на рынке. "Мы отдали распоряжение, чтобы время между торгами и получением риса покупателями было максимально сокращено. Чем быстрее будет высвобождение, тем быстрее рис окажется на полках магазинов", - подчеркнул в ходе пресс-конференции во вторник министр сельского хозяйства страны Таку Это.
https://1prime.ru/20250214/yaponiya-854931613.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_fb7249ea502984d4c55fc29017583ee8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, рис
Цены на рис в Японии взлетели почти на 90 процентов в годовом выражении
NHK: цены на рис в Японии взлетели почти на 90% в годовом выражении
ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Цены на рис в Японии по состоянию на первую полную неделю февраля выросли почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Японии.
Так, по данным, опубликованным во вторник, средняя цена риса за неделю с 3 по 9 февраля составила 3829 иен (25,18 доллара) за пять килограммов. В феврале 2024 года цена держалась на уровне около 2000 иен (13,15 доллара) за пять килограммов. Таким образом, рост цен в годовом выражении составил почти 90%.
Телеканал отмечает, что повышение цены на рис стало более заметным с июня 2024 года: в августе она превысила 2500 иен (16,44 доллара) за пять килограммов, в сентябре — 3000 иен (19,73 доллара), а в январе — 3500 иен (23,02 доллара), и рост продолжается.
На прошлой неделе министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии приняло решение выпустить на рынок 210 тысяч тонн риса из государственных резервов в ситуации продолжающегося роста цен. Продажа будет происходить в несколько этапов. Первоначально планируется выпустить на рынок 150 тысяч тонн, а объемы последующих партий будут определяться на основе оценки ситуации на рынке.
"Мы отдали распоряжение, чтобы время между торгами и получением риса покупателями было максимально сокращено. Чем быстрее будет высвобождение, тем быстрее рис окажется на полках магазинов", - подчеркнул в ходе пресс-конференции во вторник министр сельского хозяйства страны Таку Это.
Япония начала продавать рис из госзапасов для сдерживания роста цен