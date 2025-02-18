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Цены на рис в Японии взлетели почти на 90 процентов в годовом выражении

Цены на рис в Японии взлетели почти на 90 процентов в годовом выражении - 18.02.2025, ПРАЙМ

Цены на рис в Японии взлетели почти на 90 процентов в годовом выражении

Цены на рис в Японии по состоянию на первую полную неделю февраля выросли почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее, сообщает телеканал NHK со... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:11+0300

2025-02-18T10:11+0300

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экономика

япония

рис

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ТОКИО, 18 фев – ПРАЙМ. Цены на рис в Японии по состоянию на первую полную неделю февраля выросли почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Японии. Так, по данным, опубликованным во вторник, средняя цена риса за неделю с 3 по 9 февраля составила 3829 иен (25,18 доллара) за пять килограммов. В феврале 2024 года цена держалась на уровне около 2000 иен (13,15 доллара) за пять килограммов. Таким образом, рост цен в годовом выражении составил почти 90%. Телеканал отмечает, что повышение цены на рис стало более заметным с июня 2024 года: в августе она превысила 2500 иен (16,44 доллара) за пять килограммов, в сентябре — 3000 иен (19,73 доллара), а в январе — 3500 иен (23,02 доллара), и рост продолжается. На прошлой неделе министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии приняло решение выпустить на рынок 210 тысяч тонн риса из государственных резервов в ситуации продолжающегося роста цен. Продажа будет происходить в несколько этапов. Первоначально планируется выпустить на рынок 150 тысяч тонн, а объемы последующих партий будут определяться на основе оценки ситуации на рынке. "Мы отдали распоряжение, чтобы время между торгами и получением риса покупателями было максимально сокращено. Чем быстрее будет высвобождение, тем быстрее рис окажется на полках магазинов", - подчеркнул в ходе пресс-конференции во вторник министр сельского хозяйства страны Таку Это.

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япония, рис