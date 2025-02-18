https://1prime.ru/20250218/rossija-855017231.html
В России запустили первую в мире компьютерную игру о Донбассе
В России запустили первую в мире компьютерную игру о Донбассе - 18.02.2025, ПРАЙМ
В России запустили первую в мире компьютерную игру о Донбассе
Тестовый вариант первой в мире компьютерной игры, посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции, "Отряд 22: ZOV" запустили на российской... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T04:20+0300
2025-02-18T04:20+0300
2025-02-18T04:20+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Тестовый вариант первой в мире компьютерной игры, посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции, "Отряд 22: ZOV" запустили на российской платформе VK Play, рассказал РИА Новости продюсер игры Александр Толкач.
"Вышла бета-версия первой в мире компьютерной игры о событиях в Донбассе и СВО "Отряд 22: ZOV". Ее консультантами стали участники боевых действий: от ветеранов до действующих военнослужащих", - сообщил Толкач.
Тестовый вариант игры выпустили в жанре стратегии реального времени с видом сверху, однако у ее пользователей есть возможность в любой момент поставить игру на паузу. Продюсер игры отметил, что такая возможность позволит игрокам обдумать ситуацию и "раздать приказы своим бойцам", то есть героям стратегии, как на текущий момент, так и на будущее.
В "Отряде" представлены четыре военные кампании: Донбасская весна, штурм Мариуполя, отражение контрнаступления ВСУ и битва за Авдеевку. У многих персонажей игры есть прототипы - участники боевых действий, среди которых Герой России Владислав Головин с позывным "Струна". Толкач рассказал, что он помогал в сценарной работе над кампанией "Мариуполь".
"Цель моего участия - восстановить хронологию событий, воссоздать образы бойцов, их экипировку, даже характер их действий. А еще совместно с разработчиками я постарался донести через игру правильные ценности до молодых ребят", - рассказал Головин.
Кроме того, прообразами других персонажей игры стали бойцы с позывными "Гудвин", "Бурый", "Рокот", а также "Тунгус", который самостоятельно вышел на команду разработчиков. "Тунгус" рассказал РИА Новости, что его персонажа задействуют в Авдеевской кампании стратегии. По словам продюсера, "Тунгус" помогал специалистам в разработке компьютерной игры, находясь на передовой.
"Мой персонаж так же, как и я, будет специалистом в области тактической медицины. Напомню, большую часть своего ратного пути я прошел медиком штурмовых подразделений", - сообщил участник спецоперации.
Бойцы СВО уже протестировали бета-версию игры. "Тунгус" был в числе первых игроков - проходил миссии стратегии, находясь в госпитале. Толкач отметил, что пока рано говорить о показателях успешности игры, но она собрала уже тысячи игроков, причем у 10% из них время средней игровой сессии превышает час, а 30% возвращаются в нее постоянно.
"Завершаем работу над обучающей сценой-миссией, добавляем оружие и тяжелую технику, которые не попали в первый релиз. Адаптируем интерфейс под мобильные телефоны. Еще хочется перейти больше на 3D-графику, улучшить ее, а также переработать озвучку, добавить соревновательные режимы и кооперативную онлайн-игру", - добавил он.
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технологии, россия
Технологии, Экономика, РОССИЯ
В России запустили первую в мире компьютерную игру о Донбассе
В России запустили бета-версию первой в мире компьютерной игры о событиях в Донбассе
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Тестовый вариант первой в мире компьютерной игры, посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции, "Отряд 22: ZOV" запустили на российской платформе VK Play, рассказал РИА Новости продюсер игры Александр Толкач.
"Вышла бета-версия первой в мире компьютерной игры о событиях в Донбассе и СВО "Отряд 22: ZOV". Ее консультантами стали участники боевых действий: от ветеранов до действующих военнослужащих", - сообщил Толкач.
Тестовый вариант игры выпустили в жанре стратегии реального времени с видом сверху, однако у ее пользователей есть возможность в любой момент поставить игру на паузу. Продюсер игры отметил, что такая возможность позволит игрокам обдумать ситуацию и "раздать приказы своим бойцам", то есть героям стратегии, как на текущий момент, так и на будущее.
В "Отряде" представлены четыре военные кампании: Донбасская весна, штурм Мариуполя, отражение контрнаступления ВСУ и битва за Авдеевку. У многих персонажей игры есть прототипы - участники боевых действий, среди которых Герой России Владислав Головин с позывным "Струна". Толкач рассказал, что он помогал в сценарной работе над кампанией "Мариуполь".
"Цель моего участия - восстановить хронологию событий, воссоздать образы бойцов, их экипировку, даже характер их действий. А еще совместно с разработчиками я постарался донести через игру правильные ценности до молодых ребят", - рассказал Головин.
Кроме того, прообразами других персонажей игры стали бойцы с позывными "Гудвин", "Бурый", "Рокот", а также "Тунгус", который самостоятельно вышел на команду разработчиков. "Тунгус" рассказал РИА Новости, что его персонажа задействуют в Авдеевской кампании стратегии. По словам продюсера, "Тунгус" помогал специалистам в разработке компьютерной игры, находясь на передовой.
"Мой персонаж так же, как и я, будет специалистом в области тактической медицины. Напомню, большую часть своего ратного пути я прошел медиком штурмовых подразделений", - сообщил участник спецоперации.
Бойцы СВО уже протестировали бета-версию игры. "Тунгус" был в числе первых игроков - проходил миссии стратегии, находясь в госпитале. Толкач отметил, что пока рано говорить о показателях успешности игры, но она собрала уже тысячи игроков, причем у 10% из них время средней игровой сессии превышает час, а 30% возвращаются в нее постоянно.
"Завершаем работу над обучающей сценой-миссией, добавляем оружие и тяжелую технику, которые не попали в первый релиз. Адаптируем интерфейс под мобильные телефоны. Еще хочется перейти больше на 3D-графику, улучшить ее, а также переработать озвучку, добавить соревновательные режимы и кооперативную онлайн-игру", - добавил он.