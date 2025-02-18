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В России запустили первую в мире компьютерную игру о Донбассе

В России запустили первую в мире компьютерную игру о Донбассе - 18.02.2025, ПРАЙМ

В России запустили первую в мире компьютерную игру о Донбассе

Тестовый вариант первой в мире компьютерной игры, посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции, "Отряд 22: ZOV" запустили на российской... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T04:20+0300

2025-02-18T04:20+0300

2025-02-18T04:20+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Тестовый вариант первой в мире компьютерной игры, посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции, "Отряд 22: ZOV" запустили на российской платформе VK Play, рассказал РИА Новости продюсер игры Александр Толкач. "Вышла бета-версия первой в мире компьютерной игры о событиях в Донбассе и СВО "Отряд 22: ZOV". Ее консультантами стали участники боевых действий: от ветеранов до действующих военнослужащих", - сообщил Толкач. Тестовый вариант игры выпустили в жанре стратегии реального времени с видом сверху, однако у ее пользователей есть возможность в любой момент поставить игру на паузу. Продюсер игры отметил, что такая возможность позволит игрокам обдумать ситуацию и "раздать приказы своим бойцам", то есть героям стратегии, как на текущий момент, так и на будущее. В "Отряде" представлены четыре военные кампании: Донбасская весна, штурм Мариуполя, отражение контрнаступления ВСУ и битва за Авдеевку. У многих персонажей игры есть прототипы - участники боевых действий, среди которых Герой России Владислав Головин с позывным "Струна". Толкач рассказал, что он помогал в сценарной работе над кампанией "Мариуполь". "Цель моего участия - восстановить хронологию событий, воссоздать образы бойцов, их экипировку, даже характер их действий. А еще совместно с разработчиками я постарался донести через игру правильные ценности до молодых ребят", - рассказал Головин. Кроме того, прообразами других персонажей игры стали бойцы с позывными "Гудвин", "Бурый", "Рокот", а также "Тунгус", который самостоятельно вышел на команду разработчиков. "Тунгус" рассказал РИА Новости, что его персонажа задействуют в Авдеевской кампании стратегии. По словам продюсера, "Тунгус" помогал специалистам в разработке компьютерной игры, находясь на передовой. "Мой персонаж так же, как и я, будет специалистом в области тактической медицины. Напомню, большую часть своего ратного пути я прошел медиком штурмовых подразделений", - сообщил участник спецоперации. Бойцы СВО уже протестировали бета-версию игры. "Тунгус" был в числе первых игроков - проходил миссии стратегии, находясь в госпитале. Толкач отметил, что пока рано говорить о показателях успешности игры, но она собрала уже тысячи игроков, причем у 10% из них время средней игровой сессии превышает час, а 30% возвращаются в нее постоянно. "Завершаем работу над обучающей сценой-миссией, добавляем оружие и тяжелую технику, которые не попали в первый релиз. Адаптируем интерфейс под мобильные телефоны. Еще хочется перейти больше на 3D-графику, улучшить ее, а также переработать озвучку, добавить соревновательные режимы и кооперативную онлайн-игру", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия