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Россияне стали чаще брать домашних животных с улицы - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще брать домашних животных с улицы
Россияне стали чаще брать домашних животных с улицы - 18.02.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще брать домашних животных с улицы
Россияне все чаще берут питомцев с улицы, тогда как число тех, кто покупает их через заводчиков снижается; также стало больше случаев, когда домашние животные... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T07:45+0300
2025-02-18T07:45+0300
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общество
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москва
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россияне все чаще берут питомцев с улицы, тогда как число тех, кто покупает их через заводчиков снижается; также стало больше случаев, когда домашние животные попадают в семью из приюта, выяснили для РИА Новости специалисты компании "Четыре Лапы". "За два года существенно выросла доля тех, кто принимает решение заботиться о животном, которого он нашел на улице: в 2022 году – 20% респондентов, а в 2024 уже почти треть (32%). Существенно снизилась доля тех, кто ищет питомца через заводчиков: если в 2022 году к ним обращались больше половины опрошенных, то в 2024 году эта доля снизилась до 39%", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,5 тысячи хозяев питомцев. При этом случаев, когда домашнее животное попадает в семью из приюта, также стало больше: 15% в 2024 году против 7,5% двумя годами ранее. Доля тех, кто нашел питомца через знакомых, почти не изменилась: 18% против 15% в ушедшем году. "Рост числа семей, принимающих животных с улицы или из приюта, отражает изменения в ценностях общества. Россияне все чаще выбирают путь заботы и помощи: питомец, попадая в дом, становится другом и членом семьи", - прокомментировала директор по маркетингу компании Анна Симановская. По данным исследователей, также ежегодно растет поддержка приютов и благотворительных акций. Так, приютам для животных активно помогает 72% респондентов, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Еще 20% признали, что хотели бы это делать.
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бизнес, общество , россия, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
07:45 18.02.2025
 
Россияне стали чаще брать домашних животных с улицы

"Четыре Лапы": россияне все чаще берут домашних животных с улицы

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россияне все чаще берут питомцев с улицы, тогда как число тех, кто покупает их через заводчиков снижается; также стало больше случаев, когда домашние животные попадают в семью из приюта, выяснили для РИА Новости специалисты компании "Четыре Лапы".
"За два года существенно выросла доля тех, кто принимает решение заботиться о животном, которого он нашел на улице: в 2022 году – 20% респондентов, а в 2024 уже почти треть (32%). Существенно снизилась доля тех, кто ищет питомца через заводчиков: если в 2022 году к ним обращались больше половины опрошенных, то в 2024 году эта доля снизилась до 39%", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,5 тысячи хозяев питомцев.
При этом случаев, когда домашнее животное попадает в семью из приюта, также стало больше: 15% в 2024 году против 7,5% двумя годами ранее. Доля тех, кто нашел питомца через знакомых, почти не изменилась: 18% против 15% в ушедшем году.
"Рост числа семей, принимающих животных с улицы или из приюта, отражает изменения в ценностях общества. Россияне все чаще выбирают путь заботы и помощи: питомец, попадая в дом, становится другом и членом семьи", - прокомментировала директор по маркетингу компании Анна Симановская.
По данным исследователей, также ежегодно растет поддержка приютов и благотворительных акций. Так, приютам для животных активно помогает 72% респондентов, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Еще 20% признали, что хотели бы это делать.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
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