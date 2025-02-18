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МИД отметил серьезный настрой США на обсуждение многих проблем - 18.02.2025, ПРАЙМ
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МИД отметил серьезный настрой США на обсуждение многих проблем
МИД отметил серьезный настрой США на обсуждение многих проблем - 18.02.2025, ПРАЙМ
МИД отметил серьезный настрой США на обсуждение многих проблем
Российская сторона наблюдает серьезный настрой администрации США на обсуждение ряда проблем, в том числе по Украине. Об этом сообщила официальный представитель... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:33+0300
2025-02-18T14:33+0300
политика
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российская сторона наблюдает серьезный настрой администрации США на обсуждение ряда проблем, в том числе по Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы видим настрой у администрации (США) на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине", - заметила дипломат.Она также подчеркнула, что российская сторона внимательно отслеживают заявления Вашингтона по тематике урегулирования кризиса и рассмотрит конкретные предложения на этот счет.Переговоры России и США в Эр-Рияде начались около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.В состав российской аудитории входит глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также присоединился к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.
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россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
14:33 18.02.2025
 
МИД отметил серьезный настрой США на обсуждение многих проблем

Захарова: Россия видит серьезный настрой США на обсуждение многих проблем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российская сторона наблюдает серьезный настрой администрации США на обсуждение ряда проблем, в том числе по Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы видим настрой у администрации (США) на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине", - заметила дипломат.
Она также подчеркнула, что российская сторона внимательно отслеживают заявления Вашингтона по тематике урегулирования кризиса и рассмотрит конкретные предложения на этот счет.
Переговоры России и США в Эр-Рияде начались около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.
В состав российской аудитории входит глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также присоединился к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.
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