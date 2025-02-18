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В РПЦ объяснили, почему нельзя раскрыть понятие "монашествующие" - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В РПЦ объяснили, почему нельзя раскрыть понятие "монашествующие"
В РПЦ объяснили, почему нельзя раскрыть понятие "монашествующие" - 18.02.2025, ПРАЙМ
В РПЦ объяснили, почему нельзя раскрыть понятие "монашествующие"
Понятия "монашествующие" и "священнослужители" не могут быть раскрыты в законе, они определяются установлениями религий, рассказала РИА Новости руководитель... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T05:17+0300
2025-02-18T05:17+0300
общество
москва
екатеринбург
андрей клишас
госдума
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Понятия "монашествующие" и "священнослужители" не могут быть раскрыты в законе, они определяются установлениями религий, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выступая на конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге, рассказал, что после принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри и внесении оговорки, исключающей монашествующих из-под действия закона, к нему поступили просьбы, в том числе от деятелей Церкви, "определить в законе понятие "монашествующие". В связи с этим он отметил, что нужно избежать ситуации, когда "государство начинает вмешиваться в чисто церковные вопросы, церковную юрисдикцию". "Понятие "монашествующие", также как понятие "священнослужители", не может быть раскрыто в законе, а определяется в соответствии с внутренними установлениями религиозных конфессий", - сказала игумения Ксения. В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри.
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общество , москва, екатеринбург, андрей клишас, госдума
Общество , МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, Андрей Клишас, Госдума
05:17 18.02.2025
 
В РПЦ объяснили, почему нельзя раскрыть понятие "монашествующие"

Игумения Ксения: понятие "монашествующие" не может быть раскрыто в законе

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Понятия "монашествующие" и "священнослужители" не могут быть раскрыты в законе, они определяются установлениями религий, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выступая на конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге, рассказал, что после принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри и внесении оговорки, исключающей монашествующих из-под действия закона, к нему поступили просьбы, в том числе от деятелей Церкви, "определить в законе понятие "монашествующие". В связи с этим он отметил, что нужно избежать ситуации, когда "государство начинает вмешиваться в чисто церковные вопросы, церковную юрисдикцию".
"Понятие "монашествующие", также как понятие "священнослужители", не может быть раскрыто в законе, а определяется в соответствии с внутренними установлениями религиозных конфессий", - сказала игумения Ксения.
В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри.
 
ОбществоМОСКВАЕКАТЕРИНБУРГАндрей КлишасГосдума
 
 
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