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Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде

Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ

Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде

Рубль спокойно отреагировал на первые новости по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, состоявшимся во вторник: биржевой курс юаня подрастает до | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:14+0300

2025-02-18T16:14+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Рубль спокойно отреагировал на первые новости по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, состоявшимся во вторник: биржевой курс юаня подрастает до 12,4 рубля, внебиржевой курс доллара прибавляет до 90,28 рубля, следует из данных торгов. Вначале агентство Блумберг сообщило о том, что США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. На этом фоне юань немного опускался - до 12,37 рубля, а доллар - до 90,03 рубля. Однако после завершения переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока сложно говорить. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными. К 15.58 мск юань на Мосбирже повышался на 7 копеек, до 12,4 рубля, доллар на внебиржевом рынке прибавлял 66 копеек, до 90,28 рубля. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.

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рубль, переговоры