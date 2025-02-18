Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/rubl-855037390.html
Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде
Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде
Рубль спокойно отреагировал на первые новости по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, состоявшимся во вторник: биржевой курс юаня подрастает до | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T16:14+0300
2025-02-18T16:15+0300
экономика
рубль
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Рубль спокойно отреагировал на первые новости по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, состоявшимся во вторник: биржевой курс юаня подрастает до 12,4 рубля, внебиржевой курс доллара прибавляет до 90,28 рубля, следует из данных торгов. Вначале агентство Блумберг сообщило о том, что США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. На этом фоне юань немного опускался - до 12,37 рубля, а доллар - до 90,03 рубля. Однако после завершения переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока сложно говорить. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными. К 15.58 мск юань на Мосбирже повышался на 7 копеек, до 12,4 рубля, доллар на внебиржевом рынке прибавлял 66 копеек, до 90,28 рубля. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
https://1prime.ru/20250217/rubl-855010990.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d1f940737c267fbf74f0f6068a8ac72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рубль, переговоры
Экономика, рубль, переговоры
16:14 18.02.2025 (обновлено: 16:15 18.02.2025)
 
Рубль отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде

Рубль спокойно отреагировал на первые новости о переговорах в Эр-Рияде

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Рубль спокойно отреагировал на первые новости по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, состоявшимся во вторник: биржевой курс юаня подрастает до 12,4 рубля, внебиржевой курс доллара прибавляет до 90,28 рубля, следует из данных торгов.
Вначале агентство Блумберг сообщило о том, что США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. На этом фоне юань немного опускался - до 12,37 рубля, а доллар - до 90,03 рубля.
Однако после завершения переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока сложно говорить. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными.
К 15.58 мск юань на Мосбирже повышался на 7 копеек, до 12,4 рубля, доллар на внебиржевом рынке прибавлял 66 копеек, до 90,28 рубля.
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Рубль по итогам 2024 года стал главной валютой для расчетов России и Европы
Вчера, 20:04
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
 
Экономикарубльпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала