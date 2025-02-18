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Рыбаки России отметили нехватку судоремонтных мощностей - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Рыбаки России отметили нехватку судоремонтных мощностей
Рыбаки России отметили нехватку судоремонтных мощностей - 18.02.2025, ПРАЙМ
Рыбаки России отметили нехватку судоремонтных мощностей
Рыбаки России отмечают, что спрос на судоремонтные услуги в разы превышает имеющиеся мощности, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:34+0300
2025-02-18T13:34+0300
промышленность
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Рыбаки России отмечают, что спрос на судоремонтные услуги в разы превышает имеющиеся мощности, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Общий спрос на судоремонтные услуги в разы превышает имеющие мощности. При этом рыболовной флот должен как минимум один-два раза в год проходить межрейсовое техническое обслуживание (МРТО). С учетом того, что сроки промысла для всех компаний одни, потребность в таком обслуживании возникает одномоментно по всем судам", - заявил Зверев. По его словам, отсутствие реально работающих мер поддержки судоремонта в России и бюрократия не дают сектору развиваться. Так, от принятой в 2023 году меры поддержки в виде нулевого НДС на услуги судоремонта оказались фактически оторваны МСП, на которых приходится 95% сектора. Так, по данным "Нордик инжиниринг", которые есть в распоряжении РИА Новости, основные порты приписки рыболовного флота России - Архангельск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и сахалинские Невельск и Холмск. На них приходится 675 судов и 15 ремонтных доков. Но, например, в Невельске, где приписано 172 судна, нет ни одного судоремонтного завода, а в Петропавловске-Камчатском, на 292 судна, - 33 завода и один док. "Дефицит ремонтной базы – острый вопрос не только для рыбаков, но и для всего российского мореплавания. Его необходимо срочно решать и на Дальнем Востоке, и на Севере, и в других регионах", - заявили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Однако в АСРФ отметили, что группа компаний "Норебо" (участник АСРФ – ред.) ведет строительство комплекса по обслуживанию флота на Камчатке, куда будет включено и доковое производство с возможностью принимать практически все виды судов. "Подобные проекты высокозатратны, вопрос развития судоремонта не решить без государственной поддержки. Действенной мерой могут стать долгосрочные льготные кредиты для инвесторов в развитие судоремонта", - заключили там.
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промышленность, россия, варпэ
Промышленность, РОССИЯ, ВАРПЭ
13:34 18.02.2025
 
Рыбаки России отметили нехватку судоремонтных мощностей

ВАРПЭ: рыбаки России отмечают нехватку судоремонтных мощностей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Рыбаки России отмечают, что спрос на судоремонтные услуги в разы превышает имеющиеся мощности, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Общий спрос на судоремонтные услуги в разы превышает имеющие мощности. При этом рыболовной флот должен как минимум один-два раза в год проходить межрейсовое техническое обслуживание (МРТО). С учетом того, что сроки промысла для всех компаний одни, потребность в таком обслуживании возникает одномоментно по всем судам", - заявил Зверев.
По его словам, отсутствие реально работающих мер поддержки судоремонта в России и бюрократия не дают сектору развиваться. Так, от принятой в 2023 году меры поддержки в виде нулевого НДС на услуги судоремонта оказались фактически оторваны МСП, на которых приходится 95% сектора.
Так, по данным "Нордик инжиниринг", которые есть в распоряжении РИА Новости, основные порты приписки рыболовного флота России - Архангельск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и сахалинские Невельск и Холмск. На них приходится 675 судов и 15 ремонтных доков. Но, например, в Невельске, где приписано 172 судна, нет ни одного судоремонтного завода, а в Петропавловске-Камчатском, на 292 судна, - 33 завода и один док.
"Дефицит ремонтной базы – острый вопрос не только для рыбаков, но и для всего российского мореплавания. Его необходимо срочно решать и на Дальнем Востоке, и на Севере, и в других регионах", - заявили РИА Новости в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).
Однако в АСРФ отметили, что группа компаний "Норебо" (участник АСРФ – ред.) ведет строительство комплекса по обслуживанию флота на Камчатке, куда будет включено и доковое производство с возможностью принимать практически все виды судов. "Подобные проекты высокозатратны, вопрос развития судоремонта не решить без государственной поддержки. Действенной мерой могут стать долгосрочные льготные кредиты для инвесторов в развитие судоремонта", - заключили там.
# Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
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