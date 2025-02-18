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Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде

Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается после завершения переговоров в Эр-Рияде

Российский рынок акций краткосрочно переходил к повышению на новостях из Эр-Рияда, но после завершения переговоров умеренно снижается - в пределах 1,5%, следует | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T15:35+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций краткосрочно переходил к повышению на новостях из Эр-Рияда, но после завершения переговоров умеренно снижается - в пределах 1,5%, следует из данных Московской биржи. Рост начался после сообщения агентства Блумберг о том, что США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. Индекс Мосбиржи на этом максимально повышался на 0,8%. Однако после завершения переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока сложно говорить. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде очень позитивными. К 15.31 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 1,36% - до 3263,30 пункта. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.

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