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Неформальный саммит по Украине в Париже завершился без итогов

Неформальный саммит по Украине в Париже завершился без итогов - 18.02.2025, ПРАЙМ

Неформальный саммит по Украине в Париже завершился без итогов

Неформальный саммит по Украине в Париже, в котором приняли участие ряд европейских лидеров, закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T00:27+0300

2025-02-18T00:27+0300

2025-02-18T00:27+0300

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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Неформальный саммит по Украине в Париже, в котором приняли участие ряд европейских лидеров, закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча, созванная Макроном после Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете переговоров президентов РФ и США, продлилась порядка трех часов. В переговорах приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений по Украине. Премьер Италии Джоржда Мелони прибыла на встречу с опозданием почти на час, когда все остальные лидеры вместе с Макроном уже проследовали в Елисейский дворец. По окончанию переговоров Макрон проводил ее – единственную из всех лидеров - до машины. Как отмечают эксперты, Мелони, приглашенная в январе на инаугурацию президента США Дональда Трампа, поддерживает с американским президентом хорошие отношения и может донести позицию ЕС, в том числе, по украинскому конфликту, до американского лидера. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут. Как отметил Туск, присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. По его словам, поддержка Украины в будущем возможна только в том случае, если будет принято решение о выделении отдельного финансирования. Премьер Великобритании Кир Стармер, который до этого заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, отметил, что пока рано говорить о том, сколько британских военных могут быть направлены на Украину и какую роль они будут выполнять. По итогам встречи в Париже он также добавил, что возможное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Рютте, в свою очередь, сообщил, что "Европа готова взять на себя инициативу и предоставить гарантии безопасности Украине". По оценкам французских экспертов, выступивших в эфире телеканала BFMTV, Франция могла бы направить на Украину не более 5 тысяч военных. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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мировая экономика, украина, сша, рф, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, евросовет, нато, ес