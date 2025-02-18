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В Bloomberg узнали о возможном предстоящем саммите России и США
В Bloomberg узнали о возможном предстоящем саммите России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Bloomberg узнали о возможном предстоящем саммите России и США
США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. Об этом... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:54+0300
2025-02-18T14:54+0300
2025-02-18T14:54+0300
политика
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сша
саммит
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."Положение (ближневосточных государств - ред.) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - сказано в публикации.В ходе телефонного разговора Путина и Трампа президенты обсудили вопросы обмена гражданами между двумя странами и урегулирования ситуации на Украине.Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде 18 февраля около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.
https://1prime.ru/20250218/peregovory-855033989.html
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россия, сша, саммит
Политика, РОССИЯ, США, саммит
В Bloomberg узнали о возможном предстоящем саммите России и США
Bloomberg: США и Россия могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ.
США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. Об этом говорится
в материале издания Bloomberg.
"Положение (ближневосточных государств - ред.) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - сказано в публикации.
В ходе телефонного разговора Путина и Трампа президенты обсудили вопросы обмена гражданами между двумя странами и урегулирования ситуации на Украине.
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде 18 февраля около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.
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