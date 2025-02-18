https://1prime.ru/20250218/sammit-855034555.html

В Bloomberg узнали о возможном предстоящем саммите России и США

В Bloomberg узнали о возможном предстоящем саммите России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Bloomberg узнали о возможном предстоящем саммите России и США

США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. Об этом... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:54+0300

2025-02-18T14:54+0300

2025-02-18T14:54+0300

политика

россия

сша

саммит

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. США и Россия, вероятно, могут согласовать проведение саммита в Саудовской Аравии, который, предположительно, может пройти уже на следующей неделе. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."Положение (ближневосточных государств - ред.) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - сказано в публикации.В ходе телефонного разговора Путина и Трампа президенты обсудили вопросы обмена гражданами между двумя странами и урегулирования ситуации на Украине.Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде 18 февраля около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855033989.html

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россия, сша, саммит