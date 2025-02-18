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Дмитриев рассказал о потерях США из-за санкций против России

Дмитриев рассказал о потерях США из-за санкций против России - 18.02.2025, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о потерях США из-за санкций против России

Санкции против России оказали большее влияние на США, чем на саму Россию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:32+0300

2025-02-18T11:32+0300

2025-02-18T11:32+0300

экономика

россия

сша

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Санкции против России оказали большее влияние на США, чем на саму Россию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы считаем, что потери США, в том числе за счет того, что многие страны стали отказываться от доллара, они гораздо больше от санкционной политики США, чем потери России", - подчеркнул он.По словам Дмитриева, Москва и Вашингтон на данный момент находятся в начале диалога. По этой причине, американским коллегам следует понять, что США понесли от санкций более серьезные потери.Во вторник 18 февраля в Эр-Рияде начались переговоры на высоком уровне российской и американской делегаций.

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россия, сша, кирилл дмитриев