https://1prime.ru/20250218/sanktsii-855027628.html

ЕС не будет отменять санкции против России

ЕС не будет отменять санкции против России - 18.02.2025, ПРАЙМ

ЕС не будет отменять санкции против России

Евросоюз не намерен отменять санкции против России, если такое решение примут США. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:08+0300

2025-02-18T12:08+0300

2025-02-18T12:08+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – ПРАЙМ. Евросоюз не намерен отменять санкции против России, если такое решение примут США. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - заметил он.Ранее Евросоюз заявлял о намерении ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250218/sanktsii-855026051.html

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