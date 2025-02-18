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В МИД Сербии рассказали о налаживании контактов с Россией вопреки санкциям

В МИД Сербии рассказали о налаживании контактов с Россией вопреки санкциям - 18.02.2025, ПРАЙМ

В МИД Сербии рассказали о налаживании контактов с Россией вопреки санкциям

Санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), в которой контрольный пакет принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому", направлены на ухудшение отношений... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:42+0300

2025-02-18T13:42+0300

2025-02-18T13:42+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), в которой контрольный пакет принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому", направлены на ухудшение отношений между Сербией и Россией. Об этом заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. Ранее США ввели санкции против NIS и потребовали полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", участвовавшая в приватизации NIS в 2008 году, уменьшила свою долю в компании до 50%, а "Газпром" получил 6,15%."Санкции, введенные против NIS, преследуют две цели: подорвать развитие сербской экономики и стабильность сербского общества, а также внести разлад в отношения между Сербией и Россией", - заявил Джурич на лекции в МГИМО. Министр воздержался от ответа на вопрос о возможных путях выхода из сложившейся ситуации, подчеркнув, что решение этого вопроса находится в компетенции глав государств.Как отметил Джурич, первостепенной задачей для Сербии является негативного влияния на экономику. "Но также важно сохранить хорошие отношения в сфере международного сотрудничества с Россией, которые мы так долго налаживали", подчеркнул он.Это первый визит Джурича в Россию на посту министра иностранных дел. Он начался 16 февраля с посещения храма Христа Спасителя и Музея Победы, где министр отметил духовную и историческую связь сербского и российского народов в социальных сетях. В понедельник Джурич провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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россия, сша, сербия, сергей лавров, мид, мировая экономика, газпром