https://1prime.ru/20250218/sanktsii-855043357.html

Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова

Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова - 18.02.2025, ПРАЙМ

Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова

Отмена санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова не рассматривался на прошедших в Эр-Рияде переговорах Соединенных Штатов и Российской... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T20:08+0300

2025-02-18T20:08+0300

2025-02-18T20:23+0300

политика

марк рубио

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 18 фев – ПРАЙМ. Отмена санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова не рассматривался на прошедших в Эр-Рияде переговорах Соединенных Штатов и Российской Федерации, но в перспективе сторонам предстоит обсудить "множество тем". Такое заявление сделал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио."Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога", – отметил Рубио, комментируя вопрос об отмене санкций в отношении Лаврова.Как ранее сообщили в Государственном департаменте США, одной из тем переговоров в Эр-Рияде стал механизм нормализации работы дипломатических миссий и дальнейшие меры по урегулированию украинскому конфликту.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855039901.html

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марк рубио, сергей лавров