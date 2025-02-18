https://1prime.ru/20250218/sanktsii-855043357.html
Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова
Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова - 18.02.2025, ПРАЙМ
Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова
Отмена санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова не рассматривался на прошедших в Эр-Рияде переговорах Соединенных Штатов и Российской... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T20:08+0300
2025-02-18T20:08+0300
2025-02-18T20:23+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 18 фев – ПРАЙМ. Отмена санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова не рассматривался на прошедших в Эр-Рияде переговорах Соединенных Штатов и Российской Федерации, но в перспективе сторонам предстоит обсудить "множество тем". Такое заявление сделал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио."Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога", – отметил Рубио, комментируя вопрос об отмене санкций в отношении Лаврова.Как ранее сообщили в Государственном департаменте США, одной из тем переговоров в Эр-Рияде стал механизм нормализации работы дипломатических миссий и дальнейшие меры по урегулированию украинскому конфликту.
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марк рубио, сергей лавров
Политика, Марк Рубио, Сергей Лавров
Рубио сделал заявление о перспективах снятия санкций с Лаврова
Рубио заявил, что в перспективе США могут снять санкции с Лаврова
ВАШИНГТОН, 18 фев – ПРАЙМ. Отмена санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова не рассматривался на прошедших в Эр-Рияде переговорах Соединенных Штатов и Российской Федерации, но в перспективе сторонам предстоит обсудить "множество тем". Такое заявление сделал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио.
"Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога", – отметил Рубио, комментируя вопрос об отмене санкций в отношении Лаврова.
Лавров опроверг сообщения СМИ о трехступенчатом плане по Украине
Как ранее сообщили в Государственном департаменте США, одной из тем переговоров в Эр-Рияде стал механизм нормализации работы дипломатических миссий и дальнейшие меры по урегулированию украинскому конфликту.