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В Совфеде объяснили, когда будет обсуждаться отмена санкций против России
В Совфеде объяснили, когда будет обсуждаться отмена санкций против России - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Совфеде объяснили, когда будет обсуждаться отмена санкций против России
Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке,... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T22:40+0300
2025-02-18T22:40+0300
2025-02-18T22:40+0300
политика
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке, чем России, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. "Уверен, что вопрос (отмены - ред.) санкций станет темой будущих обсуждений, особенно с учётом того, что новая администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России", - сказал сенатор РИА Новости. Он также отметил, что сегодняшняя встреча представителей России и США - первый шаг большого диалога великих держав. "Она продемонстрировала настроенность обеих стран на диалог. При этом во главу угла этого диалога ставятся национальные интересы", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, новая администрация Белого дома продемонстрировала принципиально иной переговорный настрой - "руководство США понимает причину как украинского конфликта, так и в целом противостояния Запада с Россией последних лет, и готово менять свою позицию". "Это даёт надежду на успешное окончание переговоров и установление долгосрочного баланса в мире. Путь этот долог, но первый шаг пройден", - заключил парламентарий.
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совет федерации, отмена, санкции против рф, мнение
Политика, Совет Федерации, отмена, санкции против РФ, мнение
В Совфеде объяснили, когда будет обсуждаться отмена санкций против России
Сенатор: отмена антироссийских санкций - тема будущих переговоров России и США
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Вопрос отмены антироссийских санкций станет темой будущих переговоров РФ и США, действующая администрация Белого дома понимает, что они больше вредят Америке, чем России, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
"Уверен, что вопрос (отмены - ред.) санкций станет темой будущих обсуждений, особенно с учётом того, что новая администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России", - сказал сенатор РИА Новости.
Он также отметил, что сегодняшняя встреча представителей России и США - первый шаг большого диалога великих держав.
"Она продемонстрировала настроенность обеих стран на диалог. При этом во главу угла этого диалога ставятся национальные интересы", - сказал Шендерюк-Жидков.
ЕС не будет отменять санкции против России
По его словам, новая администрация Белого дома продемонстрировала принципиально иной переговорный настрой - "руководство США понимает причину как украинского конфликта, так и в целом противостояния Запада с Россией последних лет, и готово менять свою позицию".
"Это даёт надежду на успешное окончание переговоров и установление долгосрочного баланса в мире. Путь этот долог, но первый шаг пройден", - заключил парламентарий.