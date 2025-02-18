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В Минфине заявили о создании линейки семейных сбережений

В Минфине заявили о создании линейки семейных сбережений - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Минфине заявили о создании линейки семейных сбережений

Минфин РФ в текущем году планирует сделать акцент на создании линейки семейных сбережений, в частности, предусмотреть дополнительные стимулы по индивидуальным... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T18:12+0300

2025-02-18T18:12+0300

2025-02-18T18:13+0300

экономика

минфин

сбережения

семья

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ в текущем году планирует сделать акцент на создании линейки семейных сбережений, в частности, предусмотреть дополнительные стимулы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Если говорить об инструментах ИИС и ПДС, то мы в текущем году хотим сделать акцент на создании линейки семейных сбережений. То, о чем сказал Владимир Владимирович Путин в конце прошлого года", - сказал Яковлев в ходе Финансового форума, который проходит в рамках Недели российского бизнеса. "Мы планируем предусмотреть дополнительные стимулы по ИИСам, то есть создание "семейного" ИИСа. Прежде всего, это увеличенный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей", - отметил глава департамента. Минфин также формирует условия по дополнительной поддержке программы долгосрочных сбережений, добавил Яковлев. По его словам, конкретные параметры пока обсуждаются и будут представлены на рассмотрение в правительство. "Прежде всего для тех семей, которые имеют детей и заключают договоры в пользу детей. Здесь речь может идти в том числе о дополнительном софинансировании", - пояснил Яковлев. Президент России Владимир Путин в начале декабря 2024 года поручил правительству и Банку России определить параметры семейного инструмента сбережений. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

https://1prime.ru/20250214/minfin-854939481.html

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минфин, сбережения, семья