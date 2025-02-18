https://1prime.ru/20250218/sdelka-855033136.html

"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам

"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам - 18.02.2025, ПРАЙМ

"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам

Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:16+0300

2025-02-18T14:16+0300

2025-02-18T20:43+0300

экономика

украина

сша

сделка

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила вице-премьер - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Об этом рассказывается в публикации британского издания Guardian.По славам вице-премьера Украины Как сообщила Стефанишина, ресурсная сделка с Соединенными Штатами "не отвергалась" и остается на повестке."Мы ожидаем, что она будет подписана", - цитирует высказывание Стефанишиной Guardian.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Соединенными Штатами Украине помощь. По данным издания Washington Post, который ссылается на источники в Конгрессе США, американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать соглашение, по условиям которого, права на 50% еще не извлеченных украинских минеральных ресурсов должны быть переданы Соединенным Штатам. Впоследствии Зеленский заявил об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании указанного соглашения.

https://1prime.ru/20250214/ukraina-854932763.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, сделка