https://1prime.ru/20250218/sdelka-855033136.html
"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам
"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам
Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:16+0300
2025-02-18T14:16+0300
2025-02-18T20:43+0300
экономика
украина
сша
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила вице-премьер - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Об этом рассказывается в публикации британского издания Guardian.По славам вице-премьера Украины Как сообщила Стефанишина, ресурсная сделка с Соединенными Штатами "не отвергалась" и остается на повестке."Мы ожидаем, что она будет подписана", - цитирует высказывание Стефанишиной Guardian.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Соединенными Штатами Украине помощь. По данным издания Washington Post, который ссылается на источники в Конгрессе США, американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать соглашение, по условиям которого, права на 50% еще не извлеченных украинских минеральных ресурсов должны быть переданы Соединенным Штатам. Впоследствии Зеленский заявил об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании указанного соглашения.
https://1prime.ru/20250214/ukraina-854932763.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, сделка
Экономика, УКРАИНА, США, сделка
"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам
Guardian: в Киеве ожидаю, что сделка с США по ресурсам будет подписана
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ.
Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила вице-премьер - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Об этом рассказывается в публикации британского издания Guardian
.
По славам вице-премьера Украины Как сообщила Стефанишина, ресурсная сделка с Соединенными Штатами "не отвергалась" и остается на повестке.
"Мы ожидаем, что она будет подписана", - цитирует высказывание Стефанишиной Guardian.
Киев доработал драфт соглашения по редкоземельным металлам, пишут СМИ
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Соединенными Штатами Украине помощь. По данным издания Washington Post, который ссылается на источники в Конгрессе США, американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать соглашение, по условиям которого, права на 50% еще не извлеченных украинских минеральных ресурсов должны быть переданы Соединенным Штатам. Впоследствии Зеленский заявил об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании указанного соглашения.