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"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам
"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам
Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:16+0300
2025-02-18T20:43+0300
экономика
украина
сша
сделка
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила вице-премьер - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Об этом рассказывается в публикации британского издания Guardian.По славам вице-премьера Украины Как сообщила Стефанишина, ресурсная сделка с Соединенными Штатами "не отвергалась" и остается на повестке."Мы ожидаем, что она будет подписана", - цитирует высказывание Стефанишиной Guardian.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Соединенными Штатами Украине помощь. По данным издания Washington Post, который ссылается на источники в Конгрессе США, американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать соглашение, по условиям которого, права на 50% еще не извлеченных украинских минеральных ресурсов должны быть переданы Соединенным Штатам. Впоследствии Зеленский заявил об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании указанного соглашения.
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украина, сша, сделка
Экономика, УКРАИНА, США, сделка
14:16 18.02.2025 (обновлено: 20:43 18.02.2025)
 
"Мы ожидаем". В Киеве опровергли отказ от сделки с США по ресурсам

Guardian: в Киеве ожидаю, что сделка с США по ресурсам будет подписана

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Предложение Соединенных Штатов заключить соглашение по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, ожидается, что оно будет подписана, заявила вице-премьер - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Об этом рассказывается в публикации британского издания Guardian.
По славам вице-премьера Украины Как сообщила Стефанишина, ресурсная сделка с Соединенными Штатами "не отвергалась" и остается на повестке.
"Мы ожидаем, что она будет подписана", - цитирует высказывание Стефанишиной Guardian.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Киев доработал драфт соглашения по редкоземельным металлам, пишут СМИ
14 февраля, 12:26
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Соединенными Штатами Украине помощь. По данным издания Washington Post, который ссылается на источники в Конгрессе США, американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать соглашение, по условиям которого, права на 50% еще не извлеченных украинских минеральных ресурсов должны быть переданы Соединенным Штатам. Впоследствии Зеленский заявил об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании указанного соглашения.
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАсделка
 
 
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