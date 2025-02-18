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"Все ископаемые Марса". В Киеве указали на важную деталь сделки с США
"Все ископаемые Марса". В Киеве указали на важную деталь сделки с США - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Все ископаемые Марса". В Киеве указали на важную деталь сделки с США
Возможная сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам не будет признана действительной, поскольку Владимир Зеленский не является легитимным... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:46+0300
2025-02-18T15:46+0300
2025-02-18T20:41+0300
экономика
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сделка
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Возможная сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам не будет признана действительной, поскольку Владимир Зеленский не является легитимным президентом страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Артем Дмитрук.В частности, он заявил: "Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны. Его подпись не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит".Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. При этом украинские власти не назначили новые выборы президенты, мотивировав свое решение объявленными в стране военным положением и всеобщей мобилизацией.Как ранее сообщало издание Economist, министр финансов США Скотт Бессент во время недавнего визита в Киев отвел Зеленскому час на рассмотрение соглашения, согласно которому Соединенные Штаты получают право на 50% еще не извлеченных минеральных ископаемых Украины.
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украина, сша, сделка, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, США, сделка, Владимир Зеленский
"Все ископаемые Марса". В Киеве указали на важную деталь сделки с США
Дмитрук: сделка с США по ресурсам невозможна из-за нелегитимности Зеленского
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Возможная сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам не будет признана действительной, поскольку Владимир Зеленский не является легитимным президентом страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Артем Дмитрук.
В частности, он заявил: "Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны. Его подпись не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит".
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. При этом украинские власти не назначили новые выборы президенты, мотивировав свое решение объявленными в стране военным положением и всеобщей мобилизацией.
Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по минеральным ресурсам
Как ранее сообщало издание Economist, министр финансов США Скотт Бессент во время недавнего визита в Киев отвел Зеленскому час на рассмотрение соглашения, согласно которому Соединенные Штаты получают право на 50% еще не извлеченных минеральных ископаемых Украины.