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Назван самый быстрорастущий сегмент в России - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Назван самый быстрорастущий сегмент в России
Назван самый быстрорастущий сегмент в России - 18.02.2025, ПРАЙМ
Назван самый быстрорастущий сегмент в России
Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T03:07+0300
2025-02-18T03:07+0300
бизнес
экономика
москва
санкт-петербург
ростов-на-дону
fmcg
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом выражении сфера увеличилась на 14%, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании "Нильсен". "Безалкогольные напитки (газировки, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и другие) в 2024 году стали самой быстрорастущей индустрией на рынке FMCG. В денежном выражении их продажи увеличились на 26,4%, что превышает динамику любой другой индустрии рынка. Опережающие темпы роста заметны и в натуральном выражении, где продажи прохладительных напитков выросли на 14,1%", - говорится в исследовании. Отмечается, что на этом фоне доля продаж прохладительных напитков увеличилась с 10,5% до 11,1% в структуре омниканального рынка. По данным аналитиков, продажи напитков в первую очередь ускорились на фоне роста спроса при более жаркой погоде, которая наблюдалась летом 2024 года. Так, в отдельные месяцы лета температура в крупнейших городах - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - превышала прошлогодний уровень сразу на 5 градусов, что способствовало активизации продаж таких товаров, как питьевая вода, холодный чай, газировки и не только. Кроме того, еще один значимый фактор для индустрии прохладительных напитков - это пополнение полки нестандартными новинками, например, вкусовыми товарами. Такой тренд заметен сразу в нескольких крупных категориях: холодном чае, питьевой воде и газированных напитках. Однако, отмечается, что наиболее ярким примером становятся энергетики, где в течение года были запущены напитки в том числе с экзотическими сочетаниями. В результате продажи энергетиков со вкусами вдвое опередили средние темпы своей категории и выросли на 34% в натуральном выражении. "В целом в 2024 году прохладительные напитки вошли в топ-5 индустрий FMCG по самому высокому количеству новых запусков: в структуре новинок практически 5% пришлось именно на них", - прокомментировала директор по работе с клиентами "Нильсен" Салтанат Нысанова.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, москва, санкт-петербург, ростов-на-дону, fmcg
Бизнес, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, FMCG
03:07 18.02.2025
 
Назван самый быстрорастущий сегмент в России

"Нильсен": прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом выражении сфера увеличилась на 14%, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании "Нильсен".
"Безалкогольные напитки (газировки, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и другие) в 2024 году стали самой быстрорастущей индустрией на рынке FMCG. В денежном выражении их продажи увеличились на 26,4%, что превышает динамику любой другой индустрии рынка. Опережающие темпы роста заметны и в натуральном выражении, где продажи прохладительных напитков выросли на 14,1%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что на этом фоне доля продаж прохладительных напитков увеличилась с 10,5% до 11,1% в структуре омниканального рынка.
По данным аналитиков, продажи напитков в первую очередь ускорились на фоне роста спроса при более жаркой погоде, которая наблюдалась летом 2024 года. Так, в отдельные месяцы лета температура в крупнейших городах - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - превышала прошлогодний уровень сразу на 5 градусов, что способствовало активизации продаж таких товаров, как питьевая вода, холодный чай, газировки и не только.
Кроме того, еще один значимый фактор для индустрии прохладительных напитков - это пополнение полки нестандартными новинками, например, вкусовыми товарами. Такой тренд заметен сразу в нескольких крупных категориях: холодном чае, питьевой воде и газированных напитках.
Однако, отмечается, что наиболее ярким примером становятся энергетики, где в течение года были запущены напитки в том числе с экзотическими сочетаниями. В результате продажи энергетиков со вкусами вдвое опередили средние темпы своей категории и выросли на 34% в натуральном выражении.
"В целом в 2024 году прохладительные напитки вошли в топ-5 индустрий FMCG по самому высокому количеству новых запусков: в структуре новинок практически 5% пришлось именно на них", - прокомментировала директор по работе с клиентами "Нильсен" Салтанат Нысанова.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРОСТОВ-НА-ДОНУFMCG
 
 
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