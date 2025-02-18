https://1prime.ru/20250218/segment-855016473.html

Назван самый быстрорастущий сегмент в России

Назван самый быстрорастущий сегмент в России - 18.02.2025, ПРАЙМ

Назван самый быстрорастущий сегмент в России

Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T03:07+0300

2025-02-18T03:07+0300

2025-02-18T03:07+0300

бизнес

экономика

москва

санкт-петербург

ростов-на-дону

fmcg

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855016473.jpg?1739837266

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом выражении сфера увеличилась на 14%, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании "Нильсен". "Безалкогольные напитки (газировки, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и другие) в 2024 году стали самой быстрорастущей индустрией на рынке FMCG. В денежном выражении их продажи увеличились на 26,4%, что превышает динамику любой другой индустрии рынка. Опережающие темпы роста заметны и в натуральном выражении, где продажи прохладительных напитков выросли на 14,1%", - говорится в исследовании. Отмечается, что на этом фоне доля продаж прохладительных напитков увеличилась с 10,5% до 11,1% в структуре омниканального рынка. По данным аналитиков, продажи напитков в первую очередь ускорились на фоне роста спроса при более жаркой погоде, которая наблюдалась летом 2024 года. Так, в отдельные месяцы лета температура в крупнейших городах - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - превышала прошлогодний уровень сразу на 5 градусов, что способствовало активизации продаж таких товаров, как питьевая вода, холодный чай, газировки и не только. Кроме того, еще один значимый фактор для индустрии прохладительных напитков - это пополнение полки нестандартными новинками, например, вкусовыми товарами. Такой тренд заметен сразу в нескольких крупных категориях: холодном чае, питьевой воде и газированных напитках. Однако, отмечается, что наиболее ярким примером становятся энергетики, где в течение года были запущены напитки в том числе с экзотическими сочетаниями. В результате продажи энергетиков со вкусами вдвое опередили средние темпы своей категории и выросли на 34% в натуральном выражении. "В целом в 2024 году прохладительные напитки вошли в топ-5 индустрий FMCG по самому высокому количеству новых запусков: в структуре новинок практически 5% пришлось именно на них", - прокомментировала директор по работе с клиентами "Нильсен" Салтанат Нысанова.

москва

санкт-петербург

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, санкт-петербург, ростов-на-дону, fmcg