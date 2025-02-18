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В ГД оценили результаты контрсанкций в сельском хозяйстве - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД оценили результаты контрсанкций в сельском хозяйстве
В ГД оценили результаты контрсанкций в сельском хозяйстве - 18.02.2025, ПРАЙМ
В ГД оценили результаты контрсанкций в сельском хозяйстве
Контрсанкции дали большой импульс для развития сельского хозяйства в России, и эта отрасль стала предметом гордости для страны, заявила РИА Новости зампред... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:53+0300
2025-02-18T12:53+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Контрсанкции дали большой импульс для развития сельского хозяйства в России, и эта отрасль стала предметом гордости для страны, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия"). Почти две трети (63%) россиян, выбирая между двумя продуктами с одинаковой стоимостью, предпочтут отечественный, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "Действительно, сельское хозяйство стало предметом гордости для России и наших граждан – мы снова полюбили свои родные продукты, а достижения отрасли воспринимаем как успех всей страны... Контрсанкции дали большой импульс сельскому хозяйству – агропромышленный комплекс встал на ноги и справился с вызовом на отлично", - сказала Оглоблина. Она отметила, что из страны-импортера Россия стала одним из главных производителей продовольствия в мире, и страна стала полностью обеспечивать себя по всем основным видам плодовоовощной, мясной, молочной, зерновой продукции. "Граждане также уверены, что в нашей стране производят вкусную и безопасную продукцию, превосходящую по качеству иностранных конкурентов. Сама хожу по магазинам и вижу, что нет больше погони за чем-то иностранным, зарубежным - мы выбираем наш сыр, наше молоко и мясо", - добавила депутат Госдумы. По ее словам, после введения санкций региональные бренды начали набирать популярность и быстро завоевали любовь покупателей. "Сыроварение, виноделие, производство ягод и фруктов, рыбная промышленность – все эти направления значительно развились в технологиях и объемах", - заключила парламентарий.
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россия
Экономика, РОССИЯ
12:53 18.02.2025
 
В ГД оценили результаты контрсанкций в сельском хозяйстве

Оглоблина: контрсанкции дали большой импульс сельскому хозяйству в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Контрсанкции дали большой импульс для развития сельского хозяйства в России, и эта отрасль стала предметом гордости для страны, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").
Почти две трети (63%) россиян, выбирая между двумя продуктами с одинаковой стоимостью, предпочтут отечественный, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"Действительно, сельское хозяйство стало предметом гордости для России и наших граждан – мы снова полюбили свои родные продукты, а достижения отрасли воспринимаем как успех всей страны... Контрсанкции дали большой импульс сельскому хозяйству – агропромышленный комплекс встал на ноги и справился с вызовом на отлично", - сказала Оглоблина.
Она отметила, что из страны-импортера Россия стала одним из главных производителей продовольствия в мире, и страна стала полностью обеспечивать себя по всем основным видам плодовоовощной, мясной, молочной, зерновой продукции.
"Граждане также уверены, что в нашей стране производят вкусную и безопасную продукцию, превосходящую по качеству иностранных конкурентов. Сама хожу по магазинам и вижу, что нет больше погони за чем-то иностранным, зарубежным - мы выбираем наш сыр, наше молоко и мясо", - добавила депутат Госдумы.
По ее словам, после введения санкций региональные бренды начали набирать популярность и быстро завоевали любовь покупателей.
"Сыроварение, виноделие, производство ягод и фруктов, рыбная промышленность – все эти направления значительно развились в технологиях и объемах", - заключила парламентарий.
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