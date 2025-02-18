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"Давно выродилась": Захарова дала оценку нынешней "Большой семерке"
"Давно выродилась": Захарова дала оценку нынешней "Большой семерке" - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Давно выродилась": Захарова дала оценку нынешней "Большой семерке"
"Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:17+0300
2025-02-18T15:17+0300
2025-02-18T15:17+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. "Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. После переговоров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 15 февраля, главы МИД стран "Большой семерки" заявили, что дальнейшие санкции против России будут связаны с прогрессом в достижении мира на Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали свою уверенность в том, что страна сможет противостоять усиливающемуся санкционному давлению.На брифинге Захарова заявила, что Россия уже неоднократно выражала свою оценку текущей политической направленности G7. По ее словам, сейчас семерка сосредоточена на разработке мер давления на неугодные государства, включая создание "бессмысленных антироссийских инициатив"."Она ("Большая семерка") давно выродилась", - заключила Захарова в ходе брифинга. Дипломат также подчеркнула, что G7 в ее нынешнем виде представляет собой устаревший формат, который полностью подорвал свой авторитет и репутацию."Ни о какой конструктивной роли семерки в деле глобального развития и стабилизации говорить просто не приходится... Где результаты их работы? Кроме вот этой самой русофобской говорильни... заявлений в отношении тех, кого они называют своими врагами или оппонентами, ничего и нет", - резюмировала Захарова.
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мария захарова, мид, украина
Политика, Мария Захарова, МИД, УКРАИНА
"Давно выродилась": Захарова дала оценку нынешней "Большой семерке"
Захарова: G7 превратился в орган координации мер давления на неугодные страны
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. "Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
После переговоров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 15 февраля, главы МИД стран "Большой семерки" заявили, что дальнейшие санкции против России будут связаны с прогрессом в достижении мира на Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали свою уверенность в том, что страна сможет противостоять усиливающемуся санкционному давлению.
На брифинге Захарова заявила, что Россия уже неоднократно выражала свою оценку текущей политической направленности G7. По ее словам, сейчас семерка сосредоточена на разработке мер давления на неугодные государства, включая создание "бессмысленных антироссийских инициатив".
"Она ("Большая семерка") давно выродилась", - заключила Захарова в ходе брифинга.
Дипломат также подчеркнула, что G7 в ее нынешнем виде представляет собой устаревший формат, который полностью подорвал свой авторитет и репутацию.
"Ни о какой конструктивной роли семерки в деле глобального развития и стабилизации говорить просто не приходится... Где результаты их работы? Кроме вот этой самой русофобской говорильни... заявлений в отношении тех, кого они называют своими врагами или оппонентами, ничего и нет", - резюмировала Захарова.
Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США