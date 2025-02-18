https://1prime.ru/20250218/shansy-855032456.html
Букмекеры оценили шансы скорой встречи Путина с Трампом
Букмекеры оценили шансы скорой встречи Путина с Трампом - 18.02.2025, ПРАЙМ
Букмекеры оценили шансы скорой встречи Путина с Трампом
Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:03+0300
2025-02-18T14:03+0300
2025-02-18T14:03+0300
политика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом вероятность заключения перемирия между РФ и Украиной в 2025 году равна 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. По информации сервиса, в настоящее время вероятность личной встречи между главами двух государств до 29 апреля равна 78%, это чуть ниже пикового показателя в 83%, зафиксированного в ночь на вторник. При этом вероятность заключения в 2025 году перемирия между Россией и Украиной, по мнению букмекеров, составляет 74%, что является рекордным показателем с момента начала отсчета 30 декабря прошлого года. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://1prime.ru/20250218/vstrecha-855028594.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Букмекеры оценили шансы скорой встречи Путина с Трампом
Polymarket: букмекеры оценивают шанс скорой встречи Путина с Трампом в 78%
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом вероятность заключения перемирия между РФ и Украиной в 2025 году равна 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
По информации сервиса, в настоящее время вероятность личной встречи между главами двух государств до 29 апреля равна 78%, это чуть ниже пикового показателя в 83%, зафиксированного в ночь на вторник.
При этом вероятность заключения в 2025 году перемирия между Россией и Украиной, по мнению букмекеров, составляет 74%, что является рекордным показателем с момента начала отсчета 30 декабря прошлого года.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа