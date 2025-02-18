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Букмекеры оценили шансы скорой встречи Путина с Трампом

Букмекеры оценили шансы скорой встречи Путина с Трампом - 18.02.2025, ПРАЙМ

Букмекеры оценили шансы скорой встречи Путина с Трампом

Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:03+0300

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политика

общество

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Оценка букмекерами шансов на встречу лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в первые 100 дней правления последнего составляет 78%, при этом вероятность заключения перемирия между РФ и Украиной в 2025 году равна 74%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. По информации сервиса, в настоящее время вероятность личной встречи между главами двух государств до 29 апреля равна 78%, это чуть ниже пикового показателя в 83%, зафиксированного в ночь на вторник. При этом вероятность заключения в 2025 году перемирия между Россией и Украиной, по мнению букмекеров, составляет 74%, что является рекордным показателем с момента начала отсчета 30 декабря прошлого года. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

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