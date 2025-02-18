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В ЕС призвали внести вклад в обеспечение любого соглашения по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕС призвали внести вклад в обеспечение любого соглашения по Украине
В ЕС призвали внести вклад в обеспечение любого соглашения по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС призвали внести вклад в обеспечение любого соглашения по Украине
Европа должна внести свой вклад в обеспечение любого соглашения по Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:13+0300
2025-02-18T13:13+0300
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ГААГА, 18 фев - ПРАЙМ. Европа должна внести свой вклад в обеспечение любого соглашения по Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. "Европе придется внести свой вклад в обеспечение любого соглашения, и сотрудничество с американцами имеет важное значение. Это то, чему мы будем уделять внимание в предстоящий период", - написал Схоф в соцсети Х по итогам неформального саммита ЕС в Париже. В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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ес, украина, переговоры
Политика, ЕС, УКРАИНА, переговоры
13:13 18.02.2025
 
В ЕС призвали внести вклад в обеспечение любого соглашения по Украине

Схоф: ЕС должен внести вклад в обеспечение любого соглашения по Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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ГААГА, 18 фев - ПРАЙМ. Европа должна внести свой вклад в обеспечение любого соглашения по Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
"Европе придется внести свой вклад в обеспечение любого соглашения, и сотрудничество с американцами имеет важное значение. Это то, чему мы будем уделять внимание в предстоящий период", - написал Схоф в соцсети Х по итогам неформального саммита ЕС в Париже.
В понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Символика МАГАТЭ и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
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