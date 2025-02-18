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В Совфеде считают переговоры в Эр-Рияде началом контактов России и США
В Совфеде считают переговоры в Эр-Рияде началом контактов России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Совфеде считают переговоры в Эр-Рияде началом контактов России и США
Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде могут стать началом диалога между странами, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:42+0300
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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде могут стать началом диалога между странами, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "Если бы у нас с вами перед глазами был итоговый документ этой встречи, то мы могли бы более детально комментировать итоги. А так, я, насколько понимаю, встреча прошла успешно. И это не конец, а скорее начало диалога, который будет продолжен", - сказал политик в эфире телеканала "Россия-24". "Не только на высшем уровне, не только на министерском уровне, но и на уровне экспертов, очевидно, в ближайшее время", - добавил Чижов. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
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Политика, РОССИЯ, США, МИД РФ
В Совфеде считают переговоры в Эр-Рияде началом контактов России и США
Чижов: переговоры в Эр-Рияде могут стать началом диалога между Россией и США
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде могут стать началом диалога между странами, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Если бы у нас с вами перед глазами был итоговый документ этой встречи, то мы могли бы более детально комментировать итоги. А так, я, насколько понимаю, встреча прошла успешно. И это не конец, а скорее начало диалога, который будет продолжен", - сказал политик в эфире телеканала "Россия-24".
"Не только на высшем уровне, не только на министерском уровне, но и на уровне экспертов, очевидно, в ближайшее время", - добавил Чижов.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
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