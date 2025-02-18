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Спецпосланник США Келлог направится в Киев сегодня вечером
Спецпосланник США Келлог направится в Киев сегодня вечером - 18.02.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник США Келлог направится в Киев сегодня вечером
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог направится на Украину вечером во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T17:11+0300
2025-02-18T17:11+0300
2025-02-18T17:11+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог направится на Украину вечером во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. "Посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером", - сказано в материале агентства со ссылкой на источник, знакомый с графиком Келлога.
https://1prime.ru/20250218/dipmissiya-855037644.html
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общество , украина, сша, кит келлог
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Кит Келлог
Спецпосланник США Келлог направится в Киев сегодня вечером
Спецпосланник США Келлог направится на Украину вечером во вторник