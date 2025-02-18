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На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"

На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков" - 18.02.2025, ПРАЙМ

На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"

Во время переговоров между Россией и США в Эр-Рияде не обсуждались российские СПГ-проекты и возобновление прокачки газа по газопроводу "Северный поток - 2". Об... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:13+0300

2025-02-18T11:13+0300

2025-02-18T11:14+0300

энергетика

газ

россия

эр-рияд

новатэк

северный поток - 2

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ЭР-РИЯД, 18 фев - ПРАЙМ. Во время переговоров между Россией и США в Эр-Рияде не обсуждались российские СПГ-проекты и возобновление прокачки газа по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, говорилось ли про проекты СПГ, в частности "Новатэк", и говорили ли про возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока 2".Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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газ, россия, эр-рияд, новатэк, северный поток - 2