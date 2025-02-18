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США потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил Дмитриев
США потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил Дмитриев - 18.02.2025, ПРАЙМ
США потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T07:57+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с американской стороной, заявил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России.
В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев.
"Я думаю, что то, чего мы хотим - это хороший диалог. На самом деле, американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Поэтому я считаю важным, что из-за отсутствия совместной работы в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь бизнесом США", - заявил Дмитриев телеканалу CNN.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, МОСКВА, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, CNN
США потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил Дмитриев
Дмитриев: американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с американской стороной, заявил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России.
В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев.
"Я думаю, что то, чего мы хотим - это хороший диалог. На самом деле, американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Поэтому я считаю важным, что из-за отсутствия совместной работы в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь бизнесом США", - заявил Дмитриев телеканалу CNN.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.