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"Сбербанк КИБ" подал в суд иск к восьми структурам JPMorgan Chase Bank

"Сбербанк КИБ" подал в суд иск к восьми структурам JPMorgan Chase Bank - 18.02.2025, ПРАЙМ

"Сбербанк КИБ" подал в суд иск к восьми структурам JPMorgan Chase Bank

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, к восьми структурам американской банковской... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:52+0300

2025-02-18T10:52+0300

2025-02-18T10:52+0300

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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка, к восьми структурам американской банковской группы JPMorgan Chase Bank, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Иск проступил в суд 14 февраля, к рассмотрению он еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Ответчиками в карточке дела указаны американские JPMorgan Chase Bank, J.P. Morgan International Finance Limited, JPMorgan Chase & Co, британские JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities plc, J.P. Morgan Securities plc, J.P. Morgan Capital Holdings Limited, J.P. Morgan Limited и российское ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл". Аналогичный состав ответчиков был в деле по иску банка ВТБ, который рассматривал арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В том деле истец изначально требовал взыскать с JPMorgan Chase и других его структур, включая российскую "дочку", около 440 миллионов долларов. Такая сумма была заблокирована на корреспондентском счете ВТБ в JPMorgan после введения санкций. Дело слушалось в закрытом режиме, и в октябре 2024 года суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Но до этого от ВТБ поступило ходатайство об уточнении исковых требований, поэтому точная сумма взыскания неизвестна. В настоящее время арбитражные суды рассматривают еще несколько исков различных российских банков к JPMorgan Chase Bank и его структурам. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.

https://1prime.ru/20250217/sud-854991358.html

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банки, финансы, бизнес, сбербанк, jpmorgan chase