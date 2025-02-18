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Торговля России и Евросоюза в 2023 году сократилась до 67,5 миллиарда евро

Торговля России и Евросоюза в 2023 году сократилась до 67,5 миллиарда евро - 18.02.2025, ПРАЙМ

Торговля России и Евросоюза в 2023 году сократилась до 67,5 миллиарда евро

Торговля России и Евросоюза по итогам прошлого года сократилась до 67,5 миллиарда евро, что стало минимумом с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T00:21+0300

2025-02-18T00:21+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Торговля России и Евросоюза по итогам прошлого года сократилась до 67,5 миллиарда евро, что стало минимумом с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз в прошлом году ввез российских товаров на сумму немногим меньше 36 миллиардов евро, что ниже показателя годом ранее на 29%. Стоимость поставок оказалась лишь немногим больше, чем она была в 1999 года (34,4 миллиарда евро). Главными в российских поставках были углеводороды (22,4 миллиарда евро), а также железо и сталь (2,6 миллиарда). Продажи европейских товаров в Россию в то же время уменьшились на 17% - до 31,6 миллиарда евро, оказавшись минимальными с объема 2001 года в 30,3 миллиарда евро. В основном Евросоюз поставлял на российский рынок лекарства (8,6 миллиарда евро), а также оборудование (2,9 миллиарда). В результате двусторонняя торговля составила за год 67,5 миллиарда евро против 88,9 миллиарда в 2023 году. Последний раз меньше было только в 1999 году, когда входящие на текущий момент в Евросоюз страны и Россия наторговали на 50,5 миллиарда евро.

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финансы, мировая экономика, москва, ес, евростат