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Трамп и Макрон провели телефонный разговор
Трамп и Макрон провели телефонный разговор - 18.02.2025, ПРАЙМ
Трамп и Макрон провели телефонный разговор
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе предстоящие контакты между... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T01:22+0300
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ВАШИНГТОН, 18 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе предстоящие контакты между представителями России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.
"Сегодня состоялся дружественный телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили войну на Украине, предстоящую завтра встречу европейских стран и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России", - говорится в заявлении чиновника Белого дома.
По словам представителя Белого дома, разговор продолжался примерно 30 минут.
Накануне сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".
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Трамп и Макрон провели телефонный разговор
Трамп и Макрон обсудили предстоящие контакты России и США в Саудовской Аравии
ВАШИНГТОН, 18 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе предстоящие контакты между представителями России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.
"Сегодня состоялся дружественный телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили войну на Украине, предстоящую завтра встречу европейских стран и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России", - говорится в заявлении чиновника Белого дома.
По словам представителя Белого дома, разговор продолжался примерно 30 минут.
Накануне сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".