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Решетников объяснил причину роста цен в России
Решетников объяснил причину роста цен в России - 18.02.2025, ПРАЙМ
Решетников объяснил причину роста цен в России
Не все отрасли в России оказались готовы к росту спроса, что также сказывается на росте цен. Об этом в беседе с RT рассказал министр экономического развития... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:06+0300
2025-02-18T10:06+0300
2025-02-18T10:06+0300
экономика
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Не все отрасли в России оказались готовы к росту спроса, что также сказывается на росте цен. Об этом в беседе с RT рассказал министр экономического развития России Максим Решетников."Структурная трансформация идёт, и в основе её лежит внутренний спрос. Причём мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления", — отметил глава МЭР.Например, рост цен на молочные продукты, особенно на сливочное масло, обусловлен изменением ситуации в структуре потребления. Повышение доходов населения привело к увеличению спроса на сыр и масло, но ограниченное количество сырого молока препятствует расширению производства.В области туризма ситуация схожая: растущий спрос на внутренние путешествия превышает возможности, так как значительная часть южных территорий (Крым и частично побережье Краснодарского края) до сих пор закрыта для полетов. Однако есть перспективные замены, такие как Кавказ, которые требуют инвестиций, чтобы предоставить альтернативные пункты назначения для туристов, резюмировал он.
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россия, цены
Решетников объяснил причину роста цен в России
Министр Решетников объяснил рост цен изменением структуры спроса
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ.
Не все отрасли в России оказались готовы к росту спроса, что также сказывается на росте цен. Об этом в беседе с RT рассказал
министр экономического развития России Максим Решетников.
"Структурная трансформация идёт, и в основе её лежит внутренний спрос. Причём мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления", — отметил глава МЭР.
Например, рост цен на молочные продукты, особенно на сливочное масло, обусловлен изменением ситуации в структуре потребления. Повышение доходов населения привело к увеличению спроса на сыр и масло, но ограниченное количество сырого молока препятствует расширению производства.
В области туризма ситуация схожая: растущий спрос на внутренние путешествия превышает возможности, так как значительная часть южных территорий (Крым и частично побережье Краснодарского края) до сих пор закрыта для полетов. Однако есть перспективные замены, такие как Кавказ, которые требуют инвестиций, чтобы предоставить альтернативные пункты назначения для туристов, резюмировал он.
Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России