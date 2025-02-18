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Решетников объяснил причину роста цен в России - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Решетников объяснил причину роста цен в России
Решетников объяснил причину роста цен в России - 18.02.2025, ПРАЙМ
Решетников объяснил причину роста цен в России
Не все отрасли в России оказались готовы к росту спроса, что также сказывается на росте цен. Об этом в беседе с RT рассказал министр экономического развития... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:06+0300
2025-02-18T10:06+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Не все отрасли в России оказались готовы к росту спроса, что также сказывается на росте цен. Об этом в беседе с RT рассказал министр экономического развития России Максим Решетников."Структурная трансформация идёт, и в основе её лежит внутренний спрос. Причём мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления", — отметил глава МЭР.Например, рост цен на молочные продукты, особенно на сливочное масло, обусловлен изменением ситуации в структуре потребления. Повышение доходов населения привело к увеличению спроса на сыр и масло, но ограниченное количество сырого молока препятствует расширению производства.В области туризма ситуация схожая: растущий спрос на внутренние путешествия превышает возможности, так как значительная часть южных территорий (Крым и частично побережье Краснодарского края) до сих пор закрыта для полетов. Однако есть перспективные замены, такие как Кавказ, которые требуют инвестиций, чтобы предоставить альтернативные пункты назначения для туристов, резюмировал он.
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россия, цены
Экономика, РОССИЯ, цены
10:06 18.02.2025
 
Решетников объяснил причину роста цен в России

Министр Решетников объяснил рост цен изменением структуры спроса

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Не все отрасли в России оказались готовы к росту спроса, что также сказывается на росте цен. Об этом в беседе с RT рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.
"Структурная трансформация идёт, и в основе её лежит внутренний спрос. Причём мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления", — отметил глава МЭР.
Например, рост цен на молочные продукты, особенно на сливочное масло, обусловлен изменением ситуации в структуре потребления. Повышение доходов населения привело к увеличению спроса на сыр и масло, но ограниченное количество сырого молока препятствует расширению производства.
В области туризма ситуация схожая: растущий спрос на внутренние путешествия превышает возможности, так как значительная часть южных территорий (Крым и частично побережье Краснодарского края) до сих пор закрыта для полетов. Однако есть перспективные замены, такие как Кавказ, которые требуют инвестиций, чтобы предоставить альтернативные пункты назначения для туристов, резюмировал он.
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