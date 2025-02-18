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В РСТ оценили продажи зарубежных турпутевок на фоне укрепления рубля - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В РСТ оценили продажи зарубежных турпутевок на фоне укрепления рубля
В РСТ оценили продажи зарубежных турпутевок на фоне укрепления рубля - 18.02.2025, ПРАЙМ
В РСТ оценили продажи зарубежных турпутевок на фоне укрепления рубля
Укрепление курса рубля последних дней не влияет на продажи зарубежных туров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:40+0300
2025-02-18T12:40+0300
бизнес
туризм
россия
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля последних дней не влияет на продажи зарубежных туров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). На прошедшей неделе рубль стремительно укреплялся. В результате по итогам недели официальный курс доллара снизился на 7,2%, до 90,30 рубля. 14 февраля ценовой минимум курса доллара к рублю на межбанковском рынке составил 88,75 рубля. А у крупных туроператоров расчётный обменный курс доллара снизился за последний месяц более чем на 10 рублей - со 109 до 96-97 рублей за доллар, констатируют в союзе. "Курс российского рубля после месяцев ослабления значительно укрепился в середине февраля, достигнув показателей сентября 2024 года. Туроператоры и турагенты говорят о стабильных продажах зарубежного отдыха и на ближайшие даты, и на глубину, но не готовы напрямую связывать это с курсом валют", - говорится также в сообщении. По оценке генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, решающего значения на продажи нынешняя динамика валютного курса не оказывает. "Профессионалы туррынка знают, что лучше всего на продажах сказывается стабильный курс, который держится в течение нескольких дней... Если курс снижается, люди начинают ждать дальнейшего снижения, если растет - думают, что отдых им может стать не по карману", - приводятся в сообщении его слова. Он также отмечает, что большее влияние на продажи зарубежных туров оказывает широкий ассортимент объектов размещения и авиаперевозки. "Так, по России спрос растет на 10-15%, а мог бы быть больше, но на наших курортах не хватает средств размещения. По зарубежному отдыху, если говорить именно о дальних направлениях, рост выше 17%, потому что гораздо больший выбор размещения", - приводятся слова Мкртчяна в сообщении. "Главный фактор, способствующий росту продаж, как считают эксперты, - стабильность курса, а не движение в любую сторону", - резюмируют в РСТ.
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бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
12:40 18.02.2025
 
В РСТ оценили продажи зарубежных турпутевок на фоне укрепления рубля

РСТ: укрепление рубля не оказывает влияния на продажи зарубежных турпутевок

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля последних дней не влияет на продажи зарубежных туров, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
На прошедшей неделе рубль стремительно укреплялся. В результате по итогам недели официальный курс доллара снизился на 7,2%, до 90,30 рубля. 14 февраля ценовой минимум курса доллара к рублю на межбанковском рынке составил 88,75 рубля. А у крупных туроператоров расчётный обменный курс доллара снизился за последний месяц более чем на 10 рублей - со 109 до 96-97 рублей за доллар, констатируют в союзе.
"Курс российского рубля после месяцев ослабления значительно укрепился в середине февраля, достигнув показателей сентября 2024 года. Туроператоры и турагенты говорят о стабильных продажах зарубежного отдыха и на ближайшие даты, и на глубину, но не готовы напрямую связывать это с курсом валют", - говорится также в сообщении.
По оценке генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, решающего значения на продажи нынешняя динамика валютного курса не оказывает. "Профессионалы туррынка знают, что лучше всего на продажах сказывается стабильный курс, который держится в течение нескольких дней... Если курс снижается, люди начинают ждать дальнейшего снижения, если растет - думают, что отдых им может стать не по карману", - приводятся в сообщении его слова.
Он также отмечает, что большее влияние на продажи зарубежных туров оказывает широкий ассортимент объектов размещения и авиаперевозки. "Так, по России спрос растет на 10-15%, а мог бы быть больше, но на наших курортах не хватает средств размещения. По зарубежному отдыху, если говорить именно о дальних направлениях, рост выше 17%, потому что гораздо больший выбор размещения", - приводятся слова Мкртчяна в сообщении.
"Главный фактор, способствующий росту продаж, как считают эксперты, - стабильность курса, а не движение в любую сторону", - резюмируют в РСТ.
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