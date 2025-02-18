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Туск заявил, что экстренный саммит ЕС не принял решений по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Туск заявил, что экстренный саммит ЕС не принял решений по Украине
Туск заявил, что экстренный саммит ЕС не принял решений по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
Туск заявил, что экстренный саммит ЕС не принял решений по Украине
Добавлены подробности (4 и 5 абзацы) | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T00:00+0300
2025-02-18T00:00+0300
экономика
париж
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Добавлены подробности (4 и 5 абзацы) ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял никаких решений по Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после его окончания. Выступление Туска транслирует на платформе Х канцелярия польского премьера. "Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", - сказал Туск. Он отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса. "Для меня важно, и я могу это публично подтвердить, что все без исключения участники признали, что нужно тесное сотрудничество. От всех участников встречи я услышал, что в интересах всей Европы как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников", - сказал Туск. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что президент Франции Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля. При этом президент Чехии Петр Павел сообщал, что в Париже пройдет не саммит, а встреча лидеров ряда стран ЕС.
париж
польша
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париж, польша, польша, дональд туск, мид, мид польши, ес
Экономика, Париж, ПОЛЬША, Польша, Дональд Туск, МИД, МИД Польши, ЕС
00:00 18.02.2025
 
Туск заявил, что экстренный саммит ЕС не принял решений по Украине

Премьер Польши Туск: экстренный саммит в Париже не принял решений по Украине

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Добавлены подробности (4 и 5 абзацы)
ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял никаких решений по Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после его окончания.
Выступление Туска транслирует на платформе Х канцелярия польского премьера.
"Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", - сказал Туск.
Он отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса.
"Для меня важно, и я могу это публично подтвердить, что все без исключения участники признали, что нужно тесное сотрудничество. От всех участников встречи я услышал, что в интересах всей Европы как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников", - сказал Туск.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что президент Франции Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля. При этом президент Чехии Петр Павел сообщал, что в Париже пройдет не саммит, а встреча лидеров ряда стран ЕС.
 
ЭкономикаПарижПОЛЬШАПольшаДональд ТускМИДМИД ПольшиЕС
 
 
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