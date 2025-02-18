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Вывоз угля из Кузбасса за январь вырос на четыре процента

Вывоз угля из Кузбасса за январь вырос на четыре процента - 18.02.2025, ПРАЙМ

Вывоз угля из Кузбасса за январь вырос на четыре процента

Объем вывоза угля из Кузбасса за январь 2025 года на 4% выше аналогичного периода 2024 года, сообщает министерство угольной промышленности региона. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:58+0300

2025-02-18T13:58+0300

2025-02-18T13:58+0300

экономика

уголь

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КЕМЕРОВО, 18 фев – ПРАЙМ. Объем вывоза угля из Кузбасса за январь 2025 года на 4% выше аналогичного периода 2024 года, сообщает министерство угольной промышленности региона. "За январь 2025 г. объем вывоза угля из Кузбасса составил 15,6 миллиона тонн, что на 4,0% выше аналогичного периода 2024 года. Экспорт угля за январь 2025 года составил 9,8 миллиона тонн, что на 11,3% выше аналогичного периода 2024 г. В восточном направлении за январь 2025 года отгружено 4,7 миллиона тонн угля, что на 2,2% выше аналогичного периода 2024 года. В западном направлении отправлено 2,7 миллиона тонн, что на 4,3% выше аналогичного периода 2024 года. В южном направлении отгружено 2,3 миллиона тонн, что на 56,3% выше показателей аналогичного периода 2024 года", – говорится в сообщении. Уточняется, что с начала 2025 года в регионе добыто 17 миллионов тонн угля, что на 0,1 миллиона тонн (или на 0,6%) ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднемесячная заработная плата работников угольной отрасли по основному виду деятельности по итогам 2024 года составила 116,6 тысяч рублей – рост на 12% к 2023 году (103,9 тысяч рублей). Средняя численность работников на предприятиях угледобычи и переработки по основному виду деятельности по итогам 2024 года составила 91,3 тысячи человек.

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уголь