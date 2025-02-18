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В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
Вступление Украины в Европейский союз является суверенным правом этой страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:25+0300
2025-02-18T12:25+0300
2025-02-18T12:25+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский союз является суверенным правом этой страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это суверенное право любой страны", - ответил он на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС.Он подчеркнул, что процессы экономической интеграции являются предметом самостоятельного выбора каждой страны.Песков также заявил, что Россия нацелена на мирное разрешение конфликта в Украине, в отличие от Европы и предыдущей администрации США, которые призывали к продолжению военных действий.Он уточнил, что Россия всегда была ориентирована на мир и готова к мирным переговорам, в отличие от Украины, которая запретила их на законодательном уровне.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский союз является суверенным правом этой страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это суверенное право любой страны", - ответил он на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС.
Он подчеркнул, что процессы экономической интеграции являются предметом самостоятельного выбора каждой страны.
Песков также заявил, что Россия нацелена на мирное разрешение конфликта в Украине, в отличие от Европы и предыдущей администрации США, которые призывали к продолжению военных действий.
Он уточнил, что Россия всегда была ориентирована на мир и готова к мирным переговорам, в отличие от Украины, которая запретила их на законодательном уровне.
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