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Украина увеличила импорт электроэнергии на фоне вводимых ограничений

Украина увеличила импорт электроэнергии на фоне вводимых ограничений - 18.02.2025, ПРАЙМ

Украина увеличила импорт электроэнергии на фоне вводимых ограничений

Украина вдвое увеличила в феврале импорт электроэнергии на фоне вводимых ограничений потребления для промышленности, сообщило украинское издание "Экономическая... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:54+0300

2025-02-18T13:54+0300

2025-02-18T13:54+0300

энергетика

украина

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Украина вдвое увеличила в феврале импорт электроэнергии на фоне вводимых ограничений потребления для промышленности, сообщило украинское издание "Экономическая правда". Ранее во вторник минэнерго Украины сообщило, что снова вводятся ограничения в подаче электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 9 февраля заявляла о введении ограничений для промышленных потребителей, которые через время отменили. "Среднесуточный импорт электроэнергии за 11-17 февраля составил 10,5 тысяч мегаватт, что вдвое больше показателя на 1-10 февраля. В общем, уже с начала февраля было импортировано почти 130 тысяч мегаватт электроэнергии, больше всего ресурса поступает из Венгрии - 36%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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